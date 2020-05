PP rechaza "soberbia" de Page, pide mesa de recuperación e insiste en su comisión de investigación

TOLEDO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional del PP, Paco Núñez, ha vuelto a rechazar este sábado la "soberbia" del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la gestión de la crisis del coronavirus, a pesar de lo cual le ha demandado la constitución de "una gran mesa de recuperación" de la Comunidad Autónoma en la que estén representados todos los ámbitos de la región, convencido de que "necesitamos alcanzar ya un acuerdo para salir de esta crisis todos unidos".

Durante su intervención en el pleno extraordinario celebrado en las Cortes regionales, que Núñez ha iniciado criticado que el Gobierno no declare el luto oficial por esta situación, ha lamentado el "daño irreparable" que el Ejecutivo autonómico le está haciendo a esta región, por lo que, ante la "verdad oficial" que vende el Gobierno, ha pedido trabajo para recuperar la región, a través de la búsqueda de un consenso.

En este contexto, el dirigente 'popular' ha vuelto a defender la criticada --por los socialistas-- comisión de investigación que ha registrado su formación en las Cortes, y que retomarán "cuando pase la crisis", preguntándose por qué motivo "les pone tan nerviosos". "Si ha hecho una gestión tan sensacional como la que ha relatado, ¿qué miedo tiene?. No le veo mayor problema, no entiendo el nerviosismo", ha dicho dirigiéndose a García-Page.

"El PP cree en la libertad y por eso la solicitamos", ha justificado, rechazando pedir perdón por ello. "Perdón tenían que pedir ustedes pro haberse reído y faltado el respeto a la sociedad de Castilla-La Mancha de manera permanente", ha puntualizado.

Dicho esto, ha lamentado que durante dos semanas no se haya producido "ninguna reunión" del Gobierno con los partidos políticos y ha asegurado que aunque en el Ejecutivo "se enfadaron" y han dejado de informarles, no por ello han dejado de trabajar. De hecho, ha vuelto a incidir en las más de cien medidas que presentó el PP ya en marzo, aunque "su respuesta" fue "cerrar el Parlamento" y abrirlo telemáticamente.

Paco Núñez ha repasado algunas de esas medidas --que los 135 millones de euros que debe el Ejecutivo central a la región vaya para comprar material sanitario, un plan especial para autónomos y rebajas fiscales, hacer más pruebas o planes de ayuda al campo y para la hostelería--, lamentando que García-Page "no ha hecho caso a nadie, ni a la oposición ni a los colectivos que sufrían. Se ha rodeado de los suyos en Palacio, y pretende que nos hagamos una foto juntos".

En este punto, ha insistido en que hay que elaborar un nuevo presupuesto para los próximos dos años que recoja "todas las medidas que quieran y podamos pactar" y "trabajar sin descanso por salvar vidas y prevenir para que no se pueda repetir" lo sucedido, adoptando medidas para los efectos que esta pandemia va a provocar en la economía regional.

"SALVAR VIDAS ESTÁ POR ENCIMA DE SALVAR A PAGE"

En cualquier caso, Núñez ha recriminado a la Administración autonómica que lo que les ha propuesto desde el principio a las distintas formaciones políticas es "un documento de adhesión que busca un sometimiento, no un acuerdo", añadiendo que "salvar vidas está muy por encima de salvar al político Emiliano García-Page", a quien ha pedido que no confunda el significado del término lealtad.

El presidente del PP regional ha defendido, de otro lado, la labor de oposición que está realizando su formación, porque eso es lo que les han pedido los ciudadanos de la región, y ha asegurado que su objetivo con ello no es otro que la defensa de los castellanomanchegos "en todos sus ámbitos, ahora también en la vida". "La lealtad con Castilla-La Mancha es en lo que creemos, pero lealtad no es sometimiento a todas las voces del poder Ejecutivo sino ser y estar a disposición de los castellanomanchegos".

Paco Núñez ha dedicado los primeros momentos de su intervención ha destacar las "grandes perlas" que el presidente de Castilla-La Mancha ha manifestado durante la pandemia, insultando "gravemente" a los sanitarios "especialmente a los de Albacete", cuando dijo "que no había personas válidas" en las residencias de la región o cuando el Tribunal Superior de Justicia de la región informó de que "había más fallecidos" y García-Page apuntó "que ya echaremos cuentas".

"FALTA DE HUMANIDAD"

"No son números, son compatriotas, ¿cómo puede tener usted esa falta de humanidad?", ha cuestionado Núñez, que ha recalcado que a este Gobierno le ha "podido la soberbia". Ha defendido que todas estas declaraciones no son "bulos", igual que decir que hoy la región está entre las dos comunidades autónomas con mayor tasa de letalidad "no es perversidad" sino "decir la verdad".

Ha arremetido contra las comparaciones del Gobierno autonómico con la Comunidad de Madrid, convencido de que "culpar a Madrid es solamente una forma de buscar a quien echarle la culpa" y animando al presidente regional a comparar los datos de Ciudad Real y Albacete, las dos provincias más alejadas de Madrid y las "más afectadas" de Castilla-La Mancha con Murcia y Jaén, que tienen datos "muchos mejores".

Finalmente, ha preguntado a quién debe creer el PP, si "a los sanitarios que dicen que faltan EPIs o a usted, que dice que hemos tenido EPIs de sobra", a los trabajadores de residencias de ancianos "que están desbordados", a los "alcaldes que se han sentido abandonados porque no les han cogido el teléfono en 50 días", a los enfermos "hacinados en los pasillos" y a los usuarios fallecidos y contagiados en las residencias "o a usted", ha dicho señalando a Emiliano García-Page.