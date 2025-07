El PP reclama medidas urgentes para hacer frente "a la creciente inseguridad" en la comarca de La Jara

TOLEDO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Toledo ha entregado este lunes en la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha un escrito dirigido a la delegada, Milagros Tolón, acompañado por centenares de firmas recogidas en municipios de la comarca de La Jara, con el objetivo de reclamar medidas urgentes que refuercen la seguridad en la zona, ante "el preocupante aumento" de los actos delictivos y la reducción de los efectivos de la Guardia Civil.

La iniciativa ha sido impulsada por los alcaldes de Los Navalucillos, José Ángel Pérez; San Martín de Pusa, Daniel Vega; y Retamoso de la Jara, Álvaro Rivera, quienes durante las últimas semanas han promovido la recogida de firmas entre sus vecinos como respuesta "al creciente sentimiento" de inseguridad y desprotección que se vive en los pueblos de la comarca, ha informado el PP en nota de prensa.

Un problema que ya se ha puesto de manifiesto durante los últimos meses desde otras comarcas como Torrijos, La Sagra o los Montes de Toledo, según añade.

A la entrega del escrito han asistido la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, el coordinador general del PP de Toledo y diputado nacional, José Manuel Velasco, los senadores Vicente Tirado e Israel Pérez, el diputado provincial de la zona, Pedro Díaz, y los tres alcaldes que han impulsado la recogida de firmas.

Todos ellos unidos para mostrar el apoyo del PP a una reivindicación "que no es nueva y que ya han trasladado antes otras zonas y municipios de la provincia a esta Delegación y ante la que, por desgracia, Milagros Tolón está haciendo oídos sordos", ha lamentado Velasco.

El coordinador provincial ha agradecido el gran trabajo que hacen cada día las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha reconocido especialmente la labor de los agentes de la Guardia Civil "como garantes de la seguridad en las zonas rurales", denunciando que la falta de medidas por parte del Gobierno de España "está haciendo cada vez más difícil su trabajo por la falta de medios materiales y humanos".

"El Gobierno de Sánchez y su delegada aquí en Castilla-La Mancha lo que están haciendo es mirar para otro lado ante un problema que no hace más que aumentar y que es evidente para todos los ciudadanos de la provincia", ha lamentado Velasco, quien ha subrayado que "necesitamos soluciones urgentes y un compromiso real con la seguridad en los municipios, especialmente para los que forman de esa España rural cada vez más despoblada que requiere ayuda de todas las administraciones para garantizar su futuro", ha remarcado.

PREOCUPACIÓN ENTRE LOS VECINOS

Por su parte, Pedro Díaz ha manifestado que esta reivindicación "nace de una preocupación real de los vecinos de La Jara y no puede ser silenciada", advirtiendo que "no se puede combatir la despoblación si no se garantiza algo tan básico como la seguridad". "Nuestros pueblos no pueden seguir viviendo con miedo, sin presencia policial y con cuarteles cerrados o a punto de cerrar", ha declarado.

"El Gobierno de España tiene la obligación de asegurar que la Guardia Civil cuenta con los medios y efectivos necesarios para atender las necesidades del mundo rural. Si no lo hace, contribuye directamente al abandono de nuestros pueblos", ha advertido Díaz, quien ha denunciado que "la comarca de La Jara está bajo mínimos en seguridad y sus habitantes se sienten completamente desprotegidos".

En este sentido, el alcalde de Los Navalucilllos ha denunciado el "abandono institucional" que sufren los municipios de La Jara. "Hemos venido a entregar más de 1.500 firmas que reflejan el hartazgo de nuestros vecinos ante la falta de seguridad. Esta comarca está olvidada por el Gobierno central y autonómico. No hay Guardia Civil suficiente y los cuarteles están cerrando o bajo mínimos. Los ayuntamientos intentamos suplir esas carencias, pero no todos tienen medios para ello", ha afirmado.

Pérez ha lamentado que los vecinos "ya no se sienten protegidos" y que la situación ha empeorado en los últimos meses con un aumento claro de la delincuencia. "Los robos son cada vez más organizados y agresivos. Ya no es vandalismo, es delincuencia profesional, y los tiempos de respuesta son inaceptables. No se puede seguir mirando hacia otro lado", ha subrayado.

UNA COMARCA ESPECIALMENTE VULNERABLE

El deterioro de la seguridad en La Jara se ha visto agravado tras el cierre del cuartel de la Guardia Civil en Espinoso del Rey en 2024. Actualmente, el cuartel de Alcaudete de la Jara asume un territorio muy extenso con apenas ocho agentes.

Además, en los últimos meses es creciente la preocupación por el riesgo de que también pueda llegar a cerrar el cuartel de Los Navalmorales, lo que supondría un nuevo golpe a la seguridad en esta comarca, catalogada por la Junta de Comunidades como zona de extrema despoblación.

Por todo ello, el PP exige al Gobierno de Pedro Sánchez y a la delegada del Gobierno, Milagros Tolón, que se refuerce de manera inmediata la dotación de agentes de la Guardia Civil en la comarca, que se reabran los cuarteles cerrados y se garantice la continuidad de los existentes, dotando a los cuerpos de seguridad de los medios necesarios para garantizar la seguridad ciudadana en el medio rural.

Asimismo, se ha solicitado una reunión con los responsables competentes en materia de seguridad para trasladar la gravedad de la situación y buscar soluciones urgentes. "No vamos a permitir que nuestros pueblos queden abandonados. La seguridad no es un lujo, es un derecho", ha remarcado Pedro Díaz.