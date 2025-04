PP registra la petición de reunión de la Mesa de las Cortes para calificar la creación de una comisión sobre aranceles

TOLEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha anunciado que su grupo ha registrado la petición de reunión urgente de la Mesa de las Cortes para calificar la propuesta de la creación de una comisión sobre los aranceles.

Así lo ha manifestado este martes en declaraciones a los medios de comunicación durante la rueda de prensa en Toledo, donde Hernández ha explicado que vivimos un momento de "máxima incertidumbre" como consecuencia de la política arancelaria de Donald Trump, ha informado el PP en nota de prensa.

Por ese motivo, ha insistido en la necesidad de mantener "unidad y consenso", para llevar a cabo medidas específicas que se deben acordar con el sector, con los colectivos afectados y con expertos, para lograr minimizar el impacto de la política arancelaria de Trump.

"No deja de sorprenderme el empeño del PSOE y de Vox por dividir y por generar enfrentamiento entre los grupos políticos. Ambos parecen más interesados en proteger a sus jefes que en proteger a nuestros agricultores o a nuestra industria", ha indicado.

Desde el PP, han dejado claro que ellos están para defender los intereses de la mayoría. "Estamos aquí para proteger y defender los intereses de agricultores, ganaderos, industria alimentaria y el sector industrial. Por eso estamos hablando de entendimiento, de diálogo, de escuchar a los expertos, y de ir juntos: CCAA y Gobierno de España, con la Unión Europea, en busca de la protección de nuestros productos".

Por ello, Hernández ha respaldado la propuesta de una Comisión Parlamentaria que el Grupo Parlamentario Popular registró en el día de ayer. "En la que deberían de comparecer expertos y afectados del sector para que, junto con los grupos políticos, podamos estudiar la repercusión de los aranceles en Castilla-La Mancha, y sobre esa base, elevar las propuestas de protección de nuestros productos, tanto al Gobierno de España, como al seno de la Unión Europea".

Asimismo, Alejandra Hernández se ha referido a las declaraciones de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la cual aseveró que no era necesario hablar de aranceles en el Parlamento de Castilla-La Mancha. "No entiendo que diga que no es necesario, es más espero que sea una idea aislada que el gobierno enmiende. Supongo que el gobierno no piensa lo mismo y que va a corregir a la portavoz del PSOE, ¿porque cómo van a explicar a los agricultores a los ganaderos o a los industriales que el PSOE no quiere hablar de aranceles? La verdad es que últimamente su actitud deja bastante que desear, ya que no abandonan esa política de bulos y pataletas".

"Decir que no hemos hablado de aranceles o que no hemos dejado clara nuestra postura es una gran mentira que no se cree nadie y a las pruebas me remito", ha añadido.

La portavoz del PP ha insistido que esa comisión es "absolutamente fundamental" y por eso, Hernández ha anunciado que en la mañana de hoy han registrado la petición de reunión urgente de la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, para calificar dicha propuesta de creación de la Comisión sobre los aranceles.

"La celebración de esta Comisión y la reunión de los partidos políticos de Castilla-La Mancha con los distintos sectores afectados, para plantear soluciones por vía parlamentaria es urgente y no puede demorarse más, porque es más necesaria que nunca".

En ese sentido, Hernández confía que de este modo a la vuelta de Semana Santa pueda ir la propuesta a Pleno y antes de que finalice el mes de abril, pueda estar operativa. "Si la mesa del Parlamento quiere y el presidente del Parlamento quiere, esta Comisión, puede estar creada antes de que finalice el mes y podemos estar trabajando ya durante el mes de abril en la lucha contra los aranceles".

De no ser así, según la portavoz 'popular', nadie entendería que el PSOE se niegue a que el Parlamento estudie, analice y proponga soluciones contra los aranceles para proteger el producto de nuestra gente. "Nadie va a entender que Page no apoye la creación de esta Comisión para tener detrás el respaldo del Parlamento de manera unánime".

Finalmente, Alejandra Hernández ha exigido una rectificación al PSOE, además de apoyo a ambos partidos, PSOE y Vox. Así como la diligencia del presidente del Parlamento para agilizar los trámites.

"No lo exigimos nosotros, lo están exigiendo los agricultores, los ganaderos y la industria de Castilla-La Mancha, que está viendo con incertidumbre como la política arancelaria de Trump les puede generar tremendas pérdidas y con ello cientos de puestos de trabajo pueden desaparecer en nuestra tierra", ha zanjado.