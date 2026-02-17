PP se reunirá con la sociedad civil para elaborar un programa de medidas con el que gobernar dentro de un año en C-LM

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ante el grupo de coordinadores del área sectorial del PP regional. - PP

TOLEDO, 17 Feb. (EU8ROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado este martes que el PP de Castilla-La Mancha "va a gobernar dentro de un año en Castilla-La Mancha y lo va a hacer de la mano de la sociedad civil y con sus propuestas".

De esta forma se ha pronunciado Núñez durante la reunión que ha mantenido con los responsables del área sectorial de su partido, donde ha anunciado un nuevo proceso de contacto con la sociedad civil, del que saldrá un programa de medidas concretas con las ideas que aporten las entidades de la región.

Así, ha indicado que su partido se reunirá con empresarios, autónomos, profesionales sanitarios, agricultores y ganaderos, jóvenes, mayores, tercer sector, colectivos sociales, colectivos deportivos, culturales, o con los que luchan contra la despoblación, además de los relacionados con las infraestructuras, con una fórmula de trabajo "sincera".

Núñez se ha comprometido a reestudiar todas las propuestas que ya se han concretado con la sociedad civil y a actualizarlas a la situación actual de la región, preparando una acción de gobierno para que, dentro de un año, podamos gobernar "con ellos", con la sociedad civil, ha informado el PP en un comunicado.

El líder de los 'populares' en la región ha criticado la gestión del actual gobierno socialista, del que ha dicho que no está consiguiendo siquiera "converger con el grueso de las autonomías en los principales indicadores del país" --en pobreza, educación, presión fiscal, vivienda, agricultura, infraestructuras y sanidad-- y ha pedido una profunda reforma y una profunda mejora de la gestión pública.

Por último, Paco Núñez ha confirmado que el Partido Popular es la alternativa "serena, sensata, tranquila, pero garantista de una gestión eficaz y eficiente para nuestros servicios públicos". Una alternativa que "estamos construyendo lejos del ruido y lejos de los titulares", ha concluido.