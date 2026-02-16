El PP salva sus diferencias internas en San Clemente para poder aprobar el presupuesto

El Presidente Del Partido Popular De Cuenca, José Martín-Buro, En Rueda De Prensa. - PP

CUENCA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Cuenca, José Martín-Buro, visitó la semana pasada San Clemente y ha confirmado que el grupo municipal de San Clemente ha salvado sus diferencias internas, que llevaron a dos concejales a votar en contra del presupuesto, para que en el próximo pleno se puedan aprobar las cuentas.

Martín-Buro ha informado que, durante su visita, se produjo una reunión con los concejales "que concluirá en los próximos días con la aprobación del presupuesto, de la que todos nos felicitamos".

El presidente del PP conquense también ha comentado las declaraciones en el Pleno del alcalde de San Clemente, Víctor Camacho, que acusó a sus compañeros de la Diputación Provincial de aprobar los presupuestos de esta institución "a cambio de unos sueldos".

Martín-Buro cree que esas palabras "pudieron ser fruto de una situación en la que su presupuesto no iba a salir adelante" y, preguntado por los medios de comunicación acerca de si el alcalde sanclementino ha pedido perdón, el máximo representante del PP conquense ha replicado que "aquí muchas veces no se trata tanto de disculparse, sino de trabajar en beneficio de la gente" y Camacho le ha manifestado "su intención de seguir trabajando por el municipio".

Por su parte, el presidente de la gestora ha defendido el apoyo del Partido Popular al presupuesto que aprobó la Diputación, "que fue mejorado por nuestras enmiendas en distintos ámbitos: desde los caminos rurales a las ayudas farmacéuticas, a la venta ambulante y a 35 municipios gobernados por el Partido Popular para el desarrollo de sus necesidades".

Martín-Buro ha visitado San Clemente dentro de su ruta por los 238 municipios de la provincia, en la que "estamos conociendo las necesidades de los territorios con sus diferentes necesidades". "Es una satisfacción ver los proyectos que están en marcha por parte del Partido Popular y, muchas veces, a pesar de esa alineación de instituciones socialistas", ha manifestado.