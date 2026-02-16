PP sostiene que la sanidad castellanomanchega, "lejos de mejorar, empeora": "Está completamente colapsada"

La vicesecretaria regional del PP, Tania Andicoberry - PP

TOLEDO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria regional del PP, Tania Andicoberry, ha sostenido este lunes, a colación de la huelga de médicos, que la sanidad castellanomanchega, "lejos de mejorar, empeora". "Está completamente colapsada", ha advertido la dirigente 'popular' en una rueda de prensa que ha ofrecido en las Cortes autonómicas.

Andicoberry ha afirmado que los médicos con esta huelga están mostrando su "hartazgo" ante una situación que "es a todas luces completamente insostenible". "En diciembre ya lo hacían unos días, pero ahora vuelven de nuevo a convocar esa huelga para reivindicar algo que debería de ser obvio, una mejor sanidad para todos".

"Castilla-La Mancha merece tener esa mejor sanidad", ha continuado la portavoz 'popular', quien ha reivindicado de nuevo un plan de choque para reducir las listas de espera y reducir la sobrecarga asistencial, al tiempo que ha exigido la recuperación de la carrera profesional sanitaria y la actualización de las plantillas.

Sin embargo, ha lamentado, el Gobierno regional da "la callada por respuesta", cronificando --ha apuntado-- los problemas de una sanidad "completamente colapsada", como es la castellanomanchega.

"La sanidad con Page, lejos de mejorar, empeora; y a esto debe de ponerse freno y fin de forma urgente, implementando esas políticas que el Partido Popular viene reivindicando y que son completamente desoídas por el Gobierno de Castilla-La Mancha".