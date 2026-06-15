PP tacha de "vergüenza" el "veto" del PSOE a su propuesta para que diputados de C-LM defiendan intereses de la región

Archivo - La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo - PP - Archivo

TOLEDO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha tachado de "vergüenza democrática" que el PSOE de la región haya "vetado" en las Cortes la propuesta de los 'populares' para que los diputados y los senadores de Castilla-La Mancha, "de todos los partidos políticos, defiendan los intereses de la región por encima de sus intereses partidistas".

En rueda de prensa, ha criticado que el PSOE, con su mayoría en el Parlamento regional, vete "de nuevo un debate propuesto por el PP, que cumple con todos los requisitos reglamentarios de ser un debate de interés para los ciudadanos de Castilla-La Mancha".

Este veto tiene "un único motivo: a Page le incomodan determinados temas y prohíbe a la oposición traerlos a debate a estas Cortes".

Agudo se ha preguntado si "es o no es de interés para Castilla-La Mancha hablar de financiación o hablar de la igualdad de todos los españoles".

"Cuando llega el momento, Page se esconde, cuando hay que votar, huye, cuando hay que defender en las Cortes lo que él habla en las televisiones no lo permite y nos veta. El Page de los micrófonos es extraordinariamente cobarde cuando tiene que traducir sus palabras fuera, en votos en el Parlamento", ha sentenciado.

Además de instar a los diputados nacionales y a los senadores castellanomanchegos a que defiendan los intereses de la Comunidad autónoma, en aquellas cuestiones que tengan que ver con la igualdad de todos los españoles, la propuesta traslada "la profunda preocupación por el deterioro institucional que está haciendo vivir el Gobierno de Pedro Sánchez" y la "reprobación política del presidente de Gobierno, que tanto daño se hacienda a los intereses de Castilla-La Mancha".

Dentro de la misma, los 'populares' en la región reclaman convocatoria de elecciones. "Es el momento de devolver la palabra a los españoles para acudir a las urnas y que decidamos libremente el gobierno que queremos para tomar las riendas de nuestro país", se recoge en la misma.