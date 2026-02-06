PP ve sorprendente la reacción de PSOE a su enmienda al Estatuto: "Solo le interesa incrementar el número de diputados"

Archivo - El diputado autonómico y portavoz adjunto del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano - PP - Archivo

TOLEDO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Castilla-La Mancha se ha mostrado sorprendido este viernes tras la reacción del PSOE a la enmienda presentada por los 'populares' al Estatuto de Autonomía para que no aumente el número de diputados en las Cortes regionales.

"Solo le interesa incrementar el número de diputados", ha afirmado a preguntas de los medios en una rueda de prensa el portavoz adjunto y diputado autonómico del PP, Santiago Serrano, quien ha defendido que su partido, "desde el primer momento", ha dicho que el Estatuto no podía suponer un incremento de diputados.

"Nosotros perseguíamos la reforma de este Estatuto para blindar los servicios públicos fundamentales de Castilla-La Mancha. El PP quiere blindar la sanidad y el PSOE quiere más diputados, el PP quiere blindar la educación y el PSOE quiere más diputados, el PP quiere blindar los servicios sociales de nuestra tierra y el PSOE parece ser que solo quiere más diputados", ha destacado.

Además, le ha llamado "poderosamente la atención" que el secretario de Organización regional del PSOE, Sergio Gutiérrez, fuese el que valorase esta enmienda cuando "es el principal valedor" de que Pedro Sánchez siga en el poder. "Es un insulto que saliese a dar lecciones cuando él es el principal responsable de que Castilla-La Mancha, con cada decisión del Gobierno de España y del sanchismo, se esté viendo perjudicada".

Preguntado por la postura del PP, Serrano ha indicado que durante todo este tiempo "lo que sí se ha sucedido es un bulo constante y permanente por parte de Vox". "Una mentira permanente por parte de un partido político que ha intentado engañar todos los días a los castellanosmanchegos diciendo que el PP había pactado subir los diputados cuando no era verdad".

"Por tanto, sin esa variación de postura, lo que hacemos ahora es dejar nítidamente y perfectamente reflejado en el propio Estatuto que de ninguna manera vamos a subir los diputados y que lo importante es precisamente trabajar para afianzar las competencias de Castilla-La Mancha", ha insistido.

Preguntado por el punto en el que se encuentra ahora el Estatuto, Serrano ha dicho que "sigue vivo" en el Congreso y que, como ley orgánica que es, "tiene la oportunidad" de salir adelante. "Si tuviésemos a personas responsables en el PSOE, entendemos que debería ser así".

"Si el Partido Socialista de verdad cree que la norma más importante de nuestra tierra tiene que tener esa necesaria actualización por la que hemos estado trabajando durante todo este tiempo y tener luz verde en el Congreso, pues saldrá adelante. Pero si va a seguir enrocado en una posición como la que ayer dejó entrever difícilmente nos vamos a poner de acuerdo", ha argumentado.

Tras afirmar que ahora depende de que el PSOE "esté a la altura de las circunstancias y de los castellanomanchegos", el portavoz regional del PP ha apelado a la responsabilidad de todos los dirigentes del de este partido y, concretamente, a su diputados en el Parlamento nacional.

Asimismo, ha dicho que no hay ningún pacto desde con Vox por parte del PP, un partido del que ha criticado que no cree en las autonomías. "Es un partido que ya se ha autoexcluido de cualquier tipo de negociación en estos términos, porque ellos mismos su objetivo final es precisamente acabar con el estado autonómico tal y como lo conocemos".