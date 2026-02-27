PP y Vox aprueban una moción para exigir la reapertura del San José de Guadalajara y el PSOE lo tacha de "desfachatez"

Pleno en el Ayuntamiento de Guadalajara. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno celebrado este viernes en el Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado, con los votos del equipo de Gobierno --PP y Vox-- , una moción para exigir a la Diputación la reapertura inmediata del Polideportivo San José, cerrado desde hace más de ocho meses, así como la presentación de un calendario concreto de obras y la posterior cesión de la gestión o titularidad al Consistorio.

El debate en sesión plenaria de esta moción ha evidenciado el choque político entre el equipo de Gobierno municipal y el PSOE en torno a una instalación de titularidad provincial, que durante años acoge la actividad de centenares de deportistas de la capital.

La iniciativa ha salido adelante con el respaldo del Grupo Popular y de Vox, que han reclamado al presidente de la Diputación, José Luis Vega, que ponga fin a lo que califican de "parálisis absoluta" y concrete plazos tras el anuncio de una inversión de 1,4 millones de euros sin fecha de inicio definida.

El concejal de Deportes, Armengol Engonga (PP), ha subrayado que más de 550 deportistas y clubes como Guadabasket, Rítmica Infantado o Vóley Guada han tenido que reubicarse en instalaciones municipales, asumiendo el Ayuntamiento --según ha defendido-- una responsabilidad que corresponde a la institución provincial como propietaria del recinto.

La moción aprobada insta a la Diputación a acelerar las obras, hacer público un calendario realista, articular un plan de apoyo a los clubes afectados en coordinación con el Ayuntamiento y, una vez concluidos los trabajos, ceder la gestión o titularidad de la instalación a la ciudad si no puede garantizar su reapertura en un plazo razonable.

Frente a esta postura, el concejal socialista Alberto Rojo ha calificado la iniciativa de "provocación" y "deslealtad institucional".

A su juicio, la alcaldesa Ana Guarinos ha llevado al pleno una moción "para hacer ruido" en torno a una instalación que no es municipal, en lugar de buscar una vía de diálogo con la Diputación.

Rojo ha tachado de "desfachatez" que el Gobierno local reclame a otra administración actuaciones cuando, en su opinión, mantiene "abandonadas" las dependencias deportivas de la ciudad y no ha presentado un plan de inversiones definido para las infraestructuras cubiertas y al aire libre.

El edil socialista ha defendido que, si existiera voluntad de acuerdo, el Ejecutivo municipal podría haber planteado un encuentro institucional con la Diputación para explorar fórmulas de colaboración, en lugar de exigir la rehabilitación integral del polideportivo y su cesión a la capital, una propuesta que --ha dicho-- ignora el carácter provincial de la instalación y los intereses del conjunto de municipios.

RECHAZO A LA PETICIÓN DE REPROBACIÓN DE NARRO

El debate sobre el San José ha centrado uno de los principales puntos de fricción de un pleno ordinario en el que el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Esteban, ha respondido a la petición de reprobación del concejal de Igualdad, Roberto Narro, planteada por PSOE y Aike en relación con la gestión del Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género.

Esteban ha defendido que el Ayuntamiento ha adoptado "todas las medidas administrativas posibles" ante los incumplimientos detectados en la prestación del servicio, incluyendo requerimientos, penalidades económicas y la propuesta de resolución del contrato.

También ha subrayado que los cargos políticos no forman parte de las mesas de contratación, que se rigen por informes técnicos y procedimientos reglados.

El portavoz 'popular' ha garantizado el "respaldo firme" de su grupo a Narro y ha asegurado que no prosperará ninguna reprobación, al tiempo que ha acusado a la oposición de mantener una "doble vara de medir" en materia de feminismo y de utilizar políticamente un servicio "especialmente sensible" dentro del ámbito municipal.