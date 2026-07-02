PP y Vox arremeten contra Junta por los barracones educativos y Pastor achaca su uso a la bajada de ratios

Archivo - El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Amador Pastor. Foto de archivo. - CORTES C-LM - Archivo

TOLEDO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han arremetido contra el Gobierno regional por encarar el próximo curso escolar con barracones, acusación que el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, no ha negado. Ha asegurado que en algunos centros de la región se usarán estos espacios "hasta que se planifique una infraestructura definitiva".

Durante su intervención en el pleno de las Cortes, donde ha informado sobre la finalización del curso escolar 2025/2026 a petición del PP, Pastor ha achacado el uso de esas infraestructuras temporales a la bajada de ratios que está llevando a cabo el Gobierno regional.

"Hace unos días anunciaba el PP que tiene un plan guardado para cuando lleguen a la Presidencia, si es que llegan, para eliminar todas las aulas prefabricadas. Ya me conozco yo su plan porque ya lo hicieron en el 2012. Si suben las ratios y cierran escuelas, les sobran aulas", ha espetado el consejero, en alusión al "programa de mejora" de centros educativos anunciado por Paco Núñez.

"Con estas ratios tan bajitas en algunas ocasiones necesitamos aulas prefabricadas. ¿Hasta cuándo? Hasta que se planifique una infraestructura definitiva", ha insistido el consejero.

De forma previa, en su balance de curso, ha destacado que el 2025/2026 ha terminado con la mayor plantilla docente que ha tenido la región, donde se han bajado las ratios, las horas lectivas del profesorado, y se han simplificado procedimientos, "escuchando a la comunidad educativa, escuchando a los docentes, escuchando a los equipos directivos y a los representantes sindicales".

La apuesta por la inclusión educativa, el refuerzo de la competencia en lectura y la competencia matemática, la formación continua del profesorado, los 122.499 alumnos acogidos al banco de libros o los más de 35.000 usuarios de comedores escolares --el 65% han estado becados-- son otros de los hitos destacados por Pastor.

"Señorías, les pido que valoren el curso académico, por supuesto, desde la verdad, desde la coherencia, desde las posibilidades reales, el respeto y que todos los que estamos aquí, entre todos, podamos construir el itinerario para mejorar la educación", ha zanjado.

VOX CRITICA EL BALANCE "TRIUNFALISTA"

Por Vox, el diputado Luis Blázquez se ha mostrado sorprendido del balance "triunfalista" del consejero, cuando "los profesores se sienten abandonados, los directores llevan años reclamando inversiones y muchos alumnos que estudian en condiciones que ninguna Administración debería permitir".

"Ahí es donde el Gobierno regional socialista vuelve a suspender.

Porque uno de los mayores símbolos del fracaso de una política educativa son los barracones y que el Gobierno termine considerando normal que un alumno esté durante tres cursos completos en una instalación así", ha señalado.

Tras criticar al Ejecutivo por su falta de planificación, ha lamentado que este sí encuentre dinero "para campañas institucionales o para estructuras administrativas", pero no para educación.

Además, ha denunciado que al profesorado cada vez se les exija "más responsabilidades y más tareas administrativas", sin tener "respaldo" de la Administración, que "les ha dejado solos", y ha puesto el foco en la tasa de abandono escolar temprano, que en Castilla-La Mancha "está situándose por encima de la media nacional".

EL PP DENUNCIA "MÚLTIPLES CARENCIAS"

La paralamentaria del PP María Gil, en la línea defendida por Vox, ha condenado que pese a "los anuncios y valoraciones complacientes" del Ejecutivo, "la realidad es que los alumnados docentes y los propios centros educativos siguen presentando múltiples carencias", hasta el punto de tener que tirar de aulas prefabricadas, como evidencian las numerosos licitaciones publicadas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

"Por mucho número que hoy nos dé, en los centros faltan orientadores, enfermeros, fisioterapeutas, profesionales de pedagogía terapeuta, hasta personal auxiliar y personal ordenanza", ha añadido Gil, que ha reparado en que el curso que arrancará en septiembre lo hará con nuevas movilizaciones.

"Esto es señal de que algo o más bien muchas cosas no están funcionando y se lo están diciendo", ha añadido la parlamentaria 'popular', que ha pedido al Ejecutivo regional una planificación real de los recursos e invertir donde haga falta.

Por último, ha preguntado al titular regional de Educación qué pasa con aquellos niños de 0 a 1 y de 1 a 2 años "que se quedan fuera de su estrategia de inclusión educativa de 0 a 3 años".

GRATUIDAD DE 2 A 3

En su turno de réplica, el consejero ha defendido que el Ejecutivo ha cumplido su compromiso de crear plazas públicas de Educación Infantil, especialmente en las zonas rurales, con la colaboración de los ayuntamientos.

"Ese compromiso está cumplido. 146 escuelas infantiles", ha defendido Pastor, que ha contestado a la diputada 'popular', que la gratuidad siempre ha estado establecida en el nivel de 2-3 años.

"No traten de confundir, señorías. Su papel es manifestar que todo va mal, que todo va caótico, pero el mío es recordar que con ustedes todo puede ir a mucho peor", ha zanjado.