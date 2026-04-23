PP y Vox presentan una moción municipal conjunta para exigir inversiones en infraestructuras ferroviarias de Guadalajara

PP y Vox exigen al Gobierno de España inversiones urgentes para mejorar las infraestructuras ferroviarias de Guadalajara - PP Y VOX

GUADALAJARA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Grupos Municipales del Partido Popular y de Vox en el Ayuntamiento de Guadalajara han anunciado este jueves que presentarán una moción conjuntan en el próximo pleno municipal de la capital alcarreña para reclamar al Gobierno de España inversiones urgentes en las infraestructuras ferroviarias de la ciudad.

El portavoz del Grupo Popular, Alfonso Esteban, ha denunciado el "abandono inversor continuado por parte del Ministerio de Transportes y de ADIF". Una falta de inversiones que está provocando "un deterioro constante de las infraestructuras ferroviarias, con retrasos continuos, impuntualidades en los servicios de Cercanías y una creciente inseguridad".

En este sentido, Esteban ha recordado los recientes incidentes ferroviarios ocurridos en el entorno de Guadalajara, como el descarrilamiento de un tren de mercancías el pasado 13 de marzo a la altura de Alovera, así como otro accidente similar registrado un mes antes, según han trasladado las formaciones políticas en una nota conjunta.

"Son consecuencias directas de la falta de mantenimiento y de inversión", ha subrayado.

Uno de los puntos que recoge la moción conjunta es la situación de la estación de ferrocarril de Guadalajara, cuyo estado de deterioro es "visible y preocupante tras años sin inversiones por parte de ADIF".

En su moción, PP y Vox reclaman un plan serio de inversiones, con presupuesto definido y calendario de ejecución, que permita la rehabilitación integral de la estación.

Asimismo, la iniciativa pone el foco en la pasarela peatonal de ADIF situada junto a la estación, entre el camino viejo de Cabanillas y la carretera de Marchamalo, "muy deteriorada y utilizada diariamente por los vecinos".

Ambos grupos exigen su arreglo inmediato antes de que se produzca un accidente grave.

La moción también aborda la pérdida de fiabilidad del servicio de Alta Velocidad, que "ha pasado de ser sinónimo de puntualidad a generar incertidumbre y retrasos continuos", afectando directamente a miles de usuarios de Guadalajara que se desplazan habitualmente a Madrid por motivos laborales o personales.

"Alberto Rojo mañana tendrá la oportunidad una vez más de demostrar con su voto porque es diputado nacional del Partido Socialista, si está con la ciudad de Guadalajara y con sus vecinos y con los problemas que afectan a sus vecinos o está con el Partido Socialista y con Pedro Sánchez", ha concluido Esteban.

Desde el grupo municipal de Vox, su portavoz, Victor Morejón ha destacado que el sistema ferroviario en Guadalajara es hoy una auténtica vergüenza: "una complicación y una desgracia" para miles de vecinos que cada mañana salen de casa sin saber "si llegarán a tiempo, si habrá una avería o si directamente se suspenderá el servicio.

No hablamos solo de incomodidad, hablamos de incertidumbre diaria, de trabajadores que 'no saben si llegarán al trabajo, al colegio o al médico".

Morejón ha subrayado que los guadalajareños "están hartos" de un servicio que falla de forma sistemática mientras el Gobierno "mira para otro lado".

Con esta moción conjunta desde VOX se quiere denunciar esta situación y señalamos claramente a los responsables: un ministro más preocupado por su imagen en redes que por gestionar, y un Gobierno que "destina dinero a trenes fuera de España mientras abandona los nuestros".

Por todo ello, los grupos municipales del Partido Popular y VOX reclaman al Gobierno de España la inversión inmediata en la red ferroviaria que afecta a Guadalajara y al Corredor del Henares, la rehabilitación urgente de la estación de ferrocarril mediante un plan de inversiones concreto y ejecutable, así como la reparación inmediata de la pasarela de ADIF situada junto a la estación, cuyo estado supone un riesgo para los vecinos.

Asimismo, exigen la elaboración de un plan ferroviario específico para el Corredor del Henares, que sea presentado a los municipios afectados, y, mientras se solventan estas deficiencias, el refuerzo del transporte interurbano por carretera, ante el incremento de usuarios provocado por los continuos problemas del servicio ferroviario.

Los grupos proponentes han insistido en que esta moción "defiende únicamente los intereses de los vecinos de Guadalajara" y han apelado al resto de fuerzas políticas para que "antepongan la ciudad a las siglas".