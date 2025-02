PP, Vox y PSOE votan a favor de la iniciativa de inhumación con honores de los reyes Recesvinto y Wamba en Toledo

TOLEDO 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La moción conjunta que PP y Vox han llevado este viernes al pleno del Ayuntamiento de Toledo para ofrecer apoyo institucional a la iniciativa de inhumación con honores de los reyes visigodos Recesvinto y Wamba ha salido adelante con los votos a favor de PP, Vox y PSOE y en contra del único edil del Grupo Municipal IU-Podemos.

La iniciativa popular liderada por el historiador Jorge Miranda, junto con el exalcalde de Toledo y abogado, Joaquín Sánchez Garrido, y la asociación Foster Swiss, busca promover una causa noble: "el traslado de los restos de los reyes Wamba y Recesvinto a un lugar que les otorgue el reconocimiento y el honor que merecen".

Esta moción escenifica el apoyo del Ayuntamiento de Toledo a la iniciativa que se está llevando a cabo e insta a los titulares del deposito de los restos reales, conservados en una modesta arqueta en la catedral de Toledo, a se proceda a la inhumación, "con la dignidad y el honor que merecen", según reza el texto.

"La iniciativa se presenta como un puente entre el pasado y el futuro, un esfuerzo colaborativo que trasciende afiliaciones políticas y une a la comunidad en un objetivo común", ha informado el portavoz del equipo de Gobierno, Juan José Alcalde.

De su lado, el portavoz de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha acusado de PP y Vox de querer recordar la historia medieval, pero sin embargo "quitan" el presupuesto para recuperar en el cementerio los patios de personas fusiladas y que están enterradas "sin dignidad".

"Nosotros nunca hemos creído que ni reyes ni tribunos se merezcan honores. Lo que se merecen los reyes, tribunos y el pueblo es vivir con dignidad. Eso es lo que tienen que procurar, entre otros, el concejal de Vivienda y el concejal de Empleo, que es quien firma esta moción", ha advertido el concejal de IU-Podemos.

Asimismo, ha dicho que mientras PP y Vox intentan sacar a estos reyes godos rumanos búlgaros que "llegaron a Toledo a echar o a ocupar el espacio de los romanos", hay dos muertos en el Alcázar "responsables" de un golpe de Estado militar a la democracia republicana y hay tres patios en donde siguen enterrados muchos toledanos y toledanas fusilados por el franquismo.

Por todo ello, ha señalado que el voto de su formación política a esta propuesta va a ser 'no' "por innecesaria y por anacrónica" y porque "no va a solucionar en un ápice la vida de quien hoy está buscando un piso para iniciar un proyecto de vida y mucho menos de un trabajador que ha ido al puesto de trabajo y no ha vuelto a casa".

VOX

De su lado, el concejal Promoción Económica y Empleo y portavoz de Vox, Juan Marín, ha acusado al edil de IU-Podemos de "ofender" a las personas que han promovido esta iniciativa y ha defendido que "la propuesta se enmarca en un concepto de respeto y aprecio por la historia evitando cualquier sesgo político".

Desde su punto de vista, el mejor lugar para que estén enterrados esos reyes godos es la propia Catedral de Toledo que "en tiempos de la monarquía vesigótica era una basílica cristiana en la que se oficiaban los cultos religiosos, el mismo rito hispano mozárabe que hoy se conserva en la Catedral de Toledo y en la que estos reyes participaron en su vida en la tierra", ha aseverado.

Se ha permitido la libertad de proponer que se haga una suscripción popular para adquirir un arca o sigla con la elegancia que merecen los restos de los reyes visigodos para, en el lugar que se acuerde con el cabildo de la catedral, se mantengan allí los restos de los reyes visigodos; que estarían junto con otros reyes de la monarquía de Castilla que están enterrados en la capilla nueva de reyes y en el altar mayor de la catedral.

PSOE

Por su parte, el concejal socialista Teo Pérez García ha mostrado el apoyo del PSOE a esta iniciativa popular que viene a enaltecer --ha señalado-- las figuras de relevancia histórica como los reyes de la España visigoda, Wamba y Recesvinto, y también su legado.

"Nuestro siempre va a ser apoyar cualquier iniciativa que refuerce el papel de nuestra ciudad de Toledo en la historia siempre si se plantea desde el respeto y evitando cualquier sesgo político".

A su juicio, estas y otras iniciativas pueden servir de puente entre el pasado y el futuro de la ciudad, "un pasado, una historia de la que nos sentimos ciertamente orgullosos".

No obstante, ha comentado que "los ciudadanos no pueden pensar que estamos más preocupados por los entierros de los reyes visigodos que en solucionar problemas reales".

Para cerrar el debate ha tomado la palabra la concejala de Cultura y Patrimonio, Ana Pérez Álvarez, quien ha defendido que esta iniciativa es una reivindicación histórica, al tiempo que ha rememorado que estos reyes sentaron las bases de lo que "hoy conocemos como Toledo, España y Europa". "Son figuras del pasado que influyen en nuestra identidad", ha manifestado.

Al final del pleno, el exalcalde de Toledo y abogado, Joaquín Sánchez Garrido, ha remarcado que "recordar es bueno" porque "recordar es la base de la cultura", al tiempo que ha declarado que los reyes visigodos llevan reclamando que se les entierre justamente desde hace 180 años.

Finalmente, ha agradecido al Pleno del Ayuntamiento el apoyo institucional ofrecido, un apoyo que también pedirán a las Cortes de Castilla-La Mancha. También ha reclamado al Ministerio de Cultura que diga si los restos son suyos o de la Junta de Comunidades.