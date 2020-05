Precaución para evitar atropellos y no molestar a animales, consejos para salir al medio natural en C-LM

TOLEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado desde este miércoles una guía de recomendaciones para salir al medio natural, circunstancia a la que ya se pueden acoger las provincias que están en fase 1, en la que se permite el turismo activo y de naturaleza, en la que se pide precaución al circular por estos espacios para evitar el atropello de fauna silvestre así como no acercarse ni molestar a los animales.

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha dado cuenta este miércoles de esta guía, que se puede consultar en el enlace https://areasprotegidas.castillalamancha.es/actualidad/precauciones-con-la-fauna-silvestre-en-tiempos-de-covid-19, durante una rueda de prensa.

Escudero ha reseñado que las provincias de Guadalajara y Cuenca, que ya están en fase 1, cuentan con "una amplia superficie de medio natural" por lo que esta guía básica les puede ser de utilidad para salir al medio natural y que los ciudadanos "extremen la precaución".

La guía, con el fin de evitar accidentes con especies de fauna silvestre, recomienda circular con la máxima precaución y respetando los límites de velocidad para evitar el atropello de fauna silvestre, teniendo en cuenta el incremento del tránsito de animales por zonas ya identificadas como de paso natural o incluso la existencia de nuevos puntos de cruce en estas vías o su presencia en cunetas y zonas próximas.

Los posibles atropellos pueden afectar directamente a algunas de las especies más amenazadas como el lince ibérico, pero también pueden verse implicadas especies de gran tamaño como ciervos, corzos y jabalíes, atraídos por esta relativa calma, pudiendo generar situaciones de gran riesgo para la circulación y provocar graves accidentes por colisión o salidas de la vía, según recoge el documento.

CONDUCCIÓN RESPONSABLE

Por estos motivos se hace un llamamiento a toda la población para que realice una conducción responsable, respetando las limitaciones de velocidad y extremando las precauciones.

Además, como ha explicado el consejero, se insta a los ciudadanos a no acercarse ni molestar a los animales silvestres ya que pueden reaccionar de forma peligrosa, y se recuerda que algunos animales se han acercado a áreas donde no se les veía habitualmente debido al confinamiento.

Algunas de estas especies pueden ser peligrosas y atacar si se sienten amenazadas y por eso se recomienda no acercarse y no alimentar a las especies de fauna silvestre no habituales. "Aléjese de especies como el jabalí, ciervo o corzo. Tenga precaución con las avispas y las abejas", detalla la guía.

Finalmente, se pide respeto a la biodiversidad de los pueblos y ciudades, teniendo en cuenta que las zonas naturales urbanas aportan numerosos servicios, como beneficios para la salud de las personas, la depuración del aire o del agua, la fijación de CO2 o la amortiguación de los efectos del cambio climático, que hacen más habitables y saludables las ciudades.