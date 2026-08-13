Los precios suben al 3,6% en Castilla-La Mancha en julio

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TOLEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 3,6% en Castilla-La Mancha en julio en tasa interanual, 5 décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida de julio la tasa interanual vuelve a incrementarse en la región tras haber descendido el mes anterior. En términos mensuales, la inflación en Castilla-La Mancha aumentó un 0,2%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,5%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 7,3% más que en julio de 2025 (+1,7 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); transporte, un 7,3% (+1,9 puntos); restaurantes y servicios de alojamiento, un 3,7% (-1 puntos) y seguros y servicios financieros, un 3,6% (+0,1 puntos).

Mientras, donde las subida interanuales son más moderadas es en alimentos y bebidas no alcohólicas, un 0,7% (-0,3 puntos) ; actividades recreativas, deporte y cultura, un 1,5% (+0 puntos); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,5% (+0,6 puntos) y información y comunicaciones, un 2% (+2 puntos).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,3% en julio en relación al mes anterior y elevó 0,4 puntos su tasa interanual, hasta el 3,6%.

Al finalizar julio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Cantabria (4,3%), Galicia (4,1%) y Baleares (3,9%). En el lado contrario se situaron Extremadura (3%), Asturias (3,1%) y La Rioja(3,2%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Melilla (+1%), Cantabria (+0,8%) y Galicia (+0,8%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Madrid (+0,1%) La Rioja (+0,2%) y Comunitat Valenciana (+0,3%).