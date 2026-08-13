CCOO afirma que la subida de los precios sigue lastrando el poder adquisitivo de las personas trabajadoras

Archivo - Varios productos con dinero en efectivo, a 31 de julio de 2025, en Madrid (España). El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó cuatro décimas su tasa interanual en julio, hasta el 2,7%, debido a un efecto base asociado a la caída del precio de - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

TOLEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Castilla-La Mancha señala que con los datos del Indice de Precios de Consumo (IPC), que se sitúa en Castilla-La Mancha en el 3,6%, el poder adquisitivo de las personas trabajadoras de la región se ve comprometido en elementos básicos de consumo de los que no se puede prescindir como agua, electricidad o vivienda que son los que más han subido.

En nota de prensa, afirma que el sindicato que se da la circunstancia de que la población trabajadora tiene aquí peores salarios que en el resto del país "lo que empeora claramente sus condiciones de vida, especialmente, entre las rentas más bajas".

Según la estadística de convenios colectivos publicada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, hasta el 31 de julio la subida salarial media en Castilla-La Mancha se situó en el 3,08% y la jornada media anual en 1.757,70 horas.

La variación interanual es de apenas un 0,19% en el caso de los salarios mientras que la de los precios alcanza el 3,6%, por lo que el sindicato indica que el encarecimiento de los precios "se come cualquier mejora salarial pactada en convenio mientras los márgenes empresariales siguen en máximos".

A ello añade que en julio el IVA reducido al 10% en carburantes y electricidad se volvió a situar en el 21%, decayendo los descuentos fiscales por la crisis de Irán, "lo que impacta de forma directa en el bolsillo de las familias."