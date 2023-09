El pregón de Llanos Campos culmina la previa del arranque de la Feria de Albacete: "Es fácil llegar, y muy difícil irse"

ALBACETE, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La dramaturga Llanos Campos ha sido la encargada de pronunciar el pregón de la Feria de Albacete, que ya tiene todo preparado para su pistoletazo de salida este jueves, con una intervención en la que ha admitido el "honor" de ser pregonera de su ciudad. "Porque no hay cosa que me guste más que Albacete y su Feria", ha afirmando, añadiendo que hoy es uno de los días que no olvidará nunca. "Y lo estoy viviendo con mucha ilusión, alegría y con ganas de que mañana empiece la Feria".

La pregonera ha animado a todas personas que todavía no conocen la Feria de Albacete a visitarla del 7 al 17 de septiembre, asegurando que "a la Feria es muy fácil llegar y muy difícil irse porque una vez que la conoces es muy complicado no venir todos los años".

Durante su pregón, Llanos Campos ha asegurado que "la Feria es un mundo en sí misma donde pasa de todo". Una Feria abierta, amable, que da cultura, fiesta, gastronomía, brinda recuerdos de toda la vida "y crea otros nuevos", según ha pronunciadoo.

El acto del pregón de la Feria ha finalizado con la interpretación del 'Himno a Albacete' a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete, acompañada por el Orfeón de la Mancha, Coro Universitario, A Capella Coro, Schola Cantorum y Coral Ecos Manchegos.

"ORGULLO Y HONOR" PARA EL ALCALDE

De su lado, el alcalde, Manuel Serrano, ha indicado que se trata de "un orgullo y un honor", ser primer edil en esta fecha; y ha hablado de la pregonera indicando que es "una de las nuestras".

Ha agradecido en nombre de la Corporación Municipal a la pregonera el paso que ha dado, asegurando que "pregonar la Feria de Albacete es una gran responsabilidad por cuánto se dice de la ciudad en unos momentos en los que los albaceteños están más expectantes que nunca" en los momentos previos a arrancar la Feria.

Manuel Serrano ha felicitado a Llanos Campos por impregnar de "cultura, literatura y teatro, así como de tintes manchegos y albaceteños" el pregón, al tiempo que ha deseado una feliz Feria a todos los asistentes.