El pregonero de la Romería de Tomelloso destaca al carácter inclusivo de esta fiesta: "Todos cabemos"

El gerente de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad (AFAS), Bernabé Blanco. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad (AFAS), Bernabé Blanco, pregonará la Romería 2026 de Tomelloso, una fiesta "inclusiva" que pone el foco en las personas con discapacidad, con el compromiso de que estén integrados en la sociedad "desde todos los puntos de vista". "Todos cabemos, la romería es inclusiva".

Así lo ha expresado Blanco durante una entrevista concedida a Europa Press, con motivo de la 82 edición de la fiesta organizada por La Hermandad Virgen de las Viñas, que arranca este sábado, 18 de abril, y que se prolongará durante una semana.

Blanco admite estar "ilusionado y "expectante" ante su discurso, y ha señalado que "delante de la Virgen somos todos hermanos, somos todos hijos de la Virgen". "Tengas discapacidad, no tengas discapacidad, seas de una manera o de otra, somos todos hermanos", ha afirmado el pregonero.

A su vez, el gerente de AFAS también ha destacado el trabajo "desinteresado" de la organización de esta fiesta, que prepara la romería con el objetivo de que todo "esté en orden para su madre, para su Virgen".

Además, en esta fiesta "se ve la tradición de personas mayores que están transmitiendo a sus familias, a sus hijos, a sus nietos, cuál es la devoción y cuál es el sentimiento verdaderamente romero de los tomelloseros", ha afirmado.

En este sentido, Blanco ha afirmado que su pregón pretende transmitir "esa dicotomía entre lo lúdico, lo festivo" con "la tradición, con la devoción y lo que es la fe a la Virgen", en unas fechas donde ambos sentimientos se unen.

Así, según Blanco, "se compaginan esas dos cosas que parecen tan distantes: el recogimiento, la oración, la devoción, la fe, con el bullicio, la fiesta, la juerga", dos realidades que, desde su punto de vista, definen el sentimiento romero.

La Romería de Tomelloso destaca como una de las festividades más importantes de la localidad, congregando a unas 30.000 personas que se darán cita este año en el Santuario de Pinilla.