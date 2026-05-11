El Premio Juventud Empresarial de Guadalajara reconocerá en octubre a emprendedores menores de 41 años - ADRIAN LOEJ

GUADALAJARA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Guadalajara y la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Guadalajara han presentado este lunes la segunda edición del Premio Juventud Empresarial, un certamen con el que ambas entidades buscan reconocer el talento, la innovación y el esfuerzo de los emprendedores de la provincia menores de 41 años.

La presentación ha tenido lugar en la sala de prensa de la Diputación Provincial con la participación del presidente de AJE Guadalajara, Andrés Saboya, y de la vicepresidenta primera y diputada delegada de Economía y Hacienda, Susana Alcalde.

El premio, cuya gala de entrega se celebrará en octubre de 2026 en Sigüenza, distinguirá proyectos empresariales impulsados por jóvenes de la provincia y mantendrá el formato de un ganador principal y hasta dos accésits.

Durante la presentación, los responsables de la iniciativa han señalado que el objetivo del certamen pasa por dar visibilidad al emprendimiento joven y reforzar el tejido empresarial de Guadalajara, además de contribuir a la fijación de población en el medio rural mediante el impulso de proyectos económicos en distintos municipios de la provincia.

Podrán optar al galardón empresarios menores de 41 años, de acuerdo con los criterios establecidos por la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), sin que sea necesario pertenecer a AJE Guadalajara para presentar candidatura.

Las propuestas podrán ser remitidas por los propios empresarios o ser planteadas por la junta directiva de la asociación, que será también la encargada de realizar la selección final de los premiados. El plazo de recepción de candidaturas permanecerá abierto previsiblemente hasta quince días antes de la gala de entrega.

En la rueda de prensa también se ha recordado que la primera edición del premio, celebrada en 2025, reconoció al empresario de Marchamalo Juan Carlos Pajares, mientras que los accésits recayeron en Beatriz Caballero y Víctor Sánchez, remarcando Alcalde el papel cada vez mayor de la mujer en el mundo empresarial.

Junto al anuncio del certamen, AJE Guadalajara ha avanzado parte de su programación de actividades para 2026, que incluirá encuentros profesionales 'afterwork' y jornadas formativas en distintos municipios de la provincia.

Entre las actividades previstas figuran un encuentro el 14 de mayo en Cabanillas del Campo, una jornada sobre inteligencia artificial el 16 de junio en el Centro de Empresas de Azuqueca de Henares, impartida por Pedro Bisbal, y un nuevo 'afterwork' el 25 de junio en Brihuega.

AJE Guadalajara, constituida en noviembre de 2024 bajo el paraguas de CEOE-Cepyme Guadalajara, cuenta actualmente con una base de entre 200 y 300 jóvenes empresarios integrados en la organización empresarial provincial. "La Diputación comparte la importancia de este tipo de iniciativas, de ahí es muy importante poner en valor a quienes asumen emprender este reto", ha concluido Alcalde.

Por su parte, desde AJE Guadalajara, Saboya ha agradecido a Diputación el compromiso "constante" de esta institución con el tejido empresarial, AJE Guadalajara cuenta actualmente con más de 200 socios.