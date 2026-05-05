Los Premios Gran Selección Campo y Alma otorgarán 22 galardones el 13 de mayo en Quintanar del Rey

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha reconocerá un año más "la excelencia del campo y de la industria agroalimentaria de nuestra región" con la entrega de los Premios Gran Selección Campo y Alma que en su 37ª Edición se celebrarán el miércoles, 13 de mayo, en Quintanar del Rey (Cuenca).

Así lo ha explicado este martes en rueda de prensa el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, quien ha destacado que "son los más antiguos que concede el Ejecutivo regional ya que datan de 1990".

Desde su creación en 1990, los Premios Gran Selección Campo y Alma tienen como objetivo reconocer los mejores productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha amparados por las 41 figuras de calidad diferenciada --32 Denominaciones de Origen y nueve Indicaciones Geográficas Protegidas-- que hay en la región y que están integradas en la marca de calidad Campo y Alma.

Desde los vinos, amparados por las 24 denominaciones de origen reconocidas en la región y por la IGP Vino de la Tierra de Castilla, y el queso manchego, hasta el aceite de oliva virgen extra, la miel de La Alcarria, el azafrán de La Mancha, las nueces de Nerpio, la berenjena de Almagro, el melón de La Mancha, el ajo morado de Las Pedroñeras, la cebolla de La Mancha, el cordero manchego, el pan de cruz de Ciudad Real o el mazapán de Toledo, "todos ellos conforman un catálogo que refleja la riqueza, diversidad y excelencia del sector agroalimentario de Castilla-La Mancha", ha dicho.

El jamón serrano, amparado por la figura de calidad Especialidad Tradicional Garantizada (ETG), cuenta también con un reconocimiento por lo que se le concede el Premio Gran Selección, ha informado la Junta en un comunicado.

CARACTERÍSTICAS DEL CERTAMEN

Julián Martínez Lizán ha explicado que este concurso se desarrolla mediante un sistema de cata a ciegas, que mayoritariamente se realizan en la sede del Iriaf en Tomelloso, si bien también se realizan catas en sedes específicas para productos como el cordero manchego, en la Fundación Consejo Regulador IGP Cordero Manchego; la miel que se celebra en el Centro Agrario de Marchamalo; o el aceite de oliva virgen extra en el panel organoléptico en la sede de la DOP Montes de Toledo.

En cuanto a las empresas participantes, el consejero ha puesto de relieve que han participado 125 y se han analizado 477 muestras, lo que supone un incremento de más del 30 por ciento en el número de participantes y prácticamente el doble de muestras respecto al año anterior.

En la edición de 2026 se concederán en total 22 galardones, de los que 19 son Premios Gran Selección Campo y Alma, a los que se suman el reconocimiento al mejor Jamón Serrano y dos distinciones a las mejores empresas de producción ecológica y de manipulación y elaboración de carne de caza de Castilla-La Mancha.

Como novedad, los premios Selección Plata y Selección Bronce se amplían a todos los productos, cuando hasta ahora solo se otorgaban en los de vino, queso, aceite de oliva y jamón serrano.

PREMIOS DE LA 37ª EDICIÓN

En la categoría de vinos, el Premio Gran Selección Campo y Alma 2026 al mejor vino blanco ha sido para Almarina Blanco, elaborado por Dehesa El Carrascal, S.L. (Albacete); el mejor vino rosado ha sido Olé Rosé, de Tevatova (Alcalá del Júcar, Albacete).

En tintos, el galardón a las añadas 2025 y 2024 ha sido para Cueva del Chamán Garnacha Tintorera, de Santa Cruz de Alpera (Alpera, Albacete), y el premio a las añadas anteriores a 2024 para Valterrae, del Grupo de Bodegas Vinartis (Valdepeñas, Ciudad Real).

El mejor vino espumoso ha recaído en Lienzo Airén Brut Nature, de Virgen de las Viñas Bodega y Almazara (Tomelloso, Ciudad Real), mientras que el Premio al mejor vino Airén ha recaído en Símbolo Airén, de Bodegas Símbolo (Campo de Criptana, Ciudad Real).

En el apartado de Queso Manchego, el Premio Gran Selección Campo y Alma 2026 al mejor queso semicurado ha sido para Montescusa, de Quesos Lominchar (Corral de Almaguer, Toledo), mientras que el galardón al mejor queso curado ha recaído en Quesos de Hualdo, de Quesos de Hualdo (El Carpio de Tajo, Toledo).

El Premio Gran Selección Campo y Alma 2026 al mejor Aceite de Oliva Virgen Extra se ha concedido a Dehesa El Molinillo. Reserva de Familia Ecológico, de Nortia Agricultura (Retuerta del Bullaque, Ciudad Real).

En Miel de La Alcarria, el reconocimiento ha sido para Miel de Torronteras Multifloral, de La Aldea de Torronteras (Escamilla, Guadalajara); y el Premio al mejor Azafrán de La Mancha ha recaído en La Rosera, de Bealar (Motilla del Palancar, Cuenca).

Entrando ya en el galardón para las Nueces de Nerpio, ha sido para Valle del Taibilla, de Agrícola y Forestal de Nerpio Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha (Nerpio, Albacete). El correspondiente a la Berenjena de Almagro ha sido para Antonio, de Conservas Manchegas Antonio (Bolaños de Calatrava, Ciudad Real) y el Premio al mejor Melón de La Mancha ha sido para Tomil, de Santiago Apóstol de Tomelloso Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha (Tomelloso, Ciudad Real).

Asimismo, el Premio Gran Selección Campo y Alma 2026 al mejor Ajo Morado de Las Pedroñeras ha recaído en Ajosanto, de San Isidro El Santo Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha (Las Pedroñeras, Cuenca). El Premio Campo y Alma a la mejor Cebolla de La Mancha ha sido para TJ Agricultura, de TJ Agricultura, S.L. (Villanueva de la Jara, Cuenca) y el Premio al mejor Cordero Manchego ha recaído en Manchacor, de Manchacor, S.L. (Lezuza, Albacete).

En Pan de Cruz de Ciudad Real, el galardón ha sido para Pan de Cruz Orejón, de Beamud Ortega, S.L. --Panadería Orejón-- (Campo de Criptana, Ciudad Real) y el Premio Gran selección Campo y Alma 2026 al mejor Mazapán de Toledo es para San Telesforo, de San Telesforo S.L. (Toledo).

Por último, el Premio Gran Selección 2026 al mejor Jamón Serrano, amparado por la Especialidad Tradicional Garantizada, ha sido para El Chato (Reserva), de Jamones El Chato, S.A. (Torrijos, Toledo).

CONCURSO A LAS MEJORES EMPRESAS DE CASTILLA-LA MANCHA

Junto los Premios Gran Selección Campo y Alma, se entregarán los galardones correspondientes a las mejores empresas de Castilla-La Mancha en las modalidades de Producción ecológica y de Manipulación y Elaboración de Carne de Caza.

En esta edición de 2026, en la modalidad de mejor Empresa de Producción Ecológica, el reconocimiento ha recaído en el Grupo Montes Norte, cooperativa de segundo grado con sede en Malagón (Ciudad Real).

En cuanto al Premio a la Mejor Empresa de Manipulación y Elaboración de Carne de Caza de Castilla-La Mancha 2026 es para Embutidos Naranjo S.L. de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real).

Para finalizar, Julián Martínez Lizán ha trasladado su enhorabuena a todos los premiados y ha subrayado que, aunque "ellos son los reconocidos, hay calidad para que muchísimas más empresas pudieran haber tenido este reconocimiento".

Asimismo, ha indicado que estos premios son una "reseña importantísima del gran reconocimiento, catalogación y valoración que se realiza de todos ellos como se viene demostrando habitualmente así como por la trascendencia que tiene en la venta y en las exportaciones de todas estas producciones", y ha concluido asegurando que sirven de ejemplo y guía al resto de empresas de Castilla-La Mancha para participar en próximas ediciones y conseguir los reconocimientos que tanta valoración están teniendo por parte de la industria agroalimentaria de la región".