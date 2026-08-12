Los Premios Princesa Galiana de Toledo adquieren un nuevo impulso para ser referente literario para la mujer

El Ayuntamiento de Toledo da un nuevo impulso a los Premios Princesa Galiana para convertirlo en un referente literario para la mujer - AYTO TOLEDO

TOLEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, ha presentado este miércoles la XXIII edición de los Premios Princesa Galiana que este año se le ha dado un nuevo impulso, apostando "por recuperar el prestigio y la calidad literaria de un galardón con varias décadas de trayectoria y consolidarlo como un referente cultural y de igualdad.

En este sentido, Illescas ha explicado que el objetivo es dar "un nuevo impulso" a estos premios y adaptarlos a los tiempos actuales, poniendo en valor tanto a la mujer como al libro entendido como una expresión cultural, "en los últimos años habíamos asistido a un declive de la calidad de todo lo que implicaba la concesión de este premio", al tiempo que ha destacado el trabajo desarrollado durante el último año y medio para transformar las bases y el funcionamiento del galardón.

Uno de los principales cambios es la profesionalización del jurado, frente al modelo anterior, fundamentalmente compuesto por representantes de los grupos políticos, el Ayuntamiento ha apostado por un jurado de carácter profesional, manteniendo además la presencia del Consejo Local de la Mujer, que históricamente ha formado parte del mismo.

Asimismo, se ha licitado un contrato para incorporar una editorial que se encargue de la edición profesional de la novela ganadora; además, las obras presentadas han sido sometidas a una valoración técnica por parte de la presidenta de la Asociación Provincial de Libreros y de la empresa adjudicataria del contrato de edición.

La nueva filosofía del premio supone pasar de un modelo basado principalmente en una remuneración económica y la entrega de ejemplares a un concepto más ambicioso, "ofrecer a la autora ganadora la posibilidad de que su novela sea editada profesionalmente y tenga una difusión nacional e internacional, además de percibir un porcentaje de las ventas en concepto de regalías", ha indicado la concejala.

Marisol Illescas también ha defendido que el objetivo es que el Premio Princesa Galiana "tenga una identidad propia y reconocible, de manera que la obra pueda llegar a las librerías de cualquier punto de España y sea identificada como una iniciativa del Ayuntamiento de Toledo vinculada a la igualdad y a la promoción de la mujer".

Por su parte, Elvira Rivero, representante de la Asociación Provincial de Libreros, ha puesto en valor la colaboración entre el Ayuntamiento y el sector del libro para hacer posible esta transformación y ha destacado que la nueva fórmula permitirá un trabajo editorial mucho más completo sobre los manuscritos, incluyendo no solo la corrección orto tipográfica, sino también la edición de estilo y la creación de una identidad física propia para el premio.

Rivero también ha subrayado que la nueva fórmula permitirá que las escritoras ganadoras reciban las regalías derivadas de la venta de sus obras y contribuirá a atraer a autores profesionales que aporten mayor prestigio al galardón.

Durante la presentación también se ha anunciado la próxima convocatoria de los Premios Princesa Galiana, cuya publicación en el Boletín Oficial de la Provincia permitirá abrir el plazo para la presentación de manuscritos hasta el 20 de octubre, por lo que Illescas ha animado a participar no solo a escritores de Toledo, sino a autores de cualquier lugar del ámbito hispanohablante, con el propósito de ampliar la repercusión del premio y convertirlo en una referencia literaria más allá de la ciudad, "cualquier novela que resalte y que ponga en valor el papel de la mujer y que resalte la figura de la mujer es bienvenida en estos premios", ha afirmado.

La nueva edición supone, por tanto, un paso más en la apuesta del Ayuntamiento de Toledo por unir igualdad, cultura y literatura, reforzando un premio histórico de la ciudad y dotándolo de las herramientas necesarias para que la obra ganadora tenga una verdadera trayectoria editorial y una mayor proyección.

La entrega oficial del Premio Princesa Galiana 2025 se celebrará durante la semana conmemorativa del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre, poniendo de manifiesto el vínculo entre el galardón, la cultura y el compromiso con la igualdad.

ISABEL MARÍA RUBIO APARICIO, GANADORA DE LA EDICIÓN 2025

La ganadora de la edición 2025 es Isabel María Rubio Aparicio, escritora y responsable de la librería toledana Cascaborra, licenciada en Filología Hispánica y diplomada en Publicidad y Relaciones Públicas.

La novela premiada aborda la historia de María Teresa de Borbón y Vallabriga, condesa de Chinchón, y su experiencia personal y social en el París de comienzos del siglo XIX, recuperando la figura de una mujer que tuvo que afrontar importantes dificultades y separarse de su hija en un contexto histórico especialmente complejo para las mujeres.

Sobre ella, Illescas ha destacado que, además de su calidad literaria, la elección de la novela responde a los valores que representa su protagonista, una mujer que afrontó con valentía una etapa determinante de su vida y cuyo relato permite reivindicar el papel de las mujeres en la historia.

Por su parte, la escritora ha mostrado su satisfacción por inaugurar esta nueva etapa de los Premios Princesa Galiana y ha considerado que el giro dado por el Ayuntamiento "era necesario para dotar al galardón de mayor relevancia", y ha explicado que lleva trabajando desde 2016 en la historia de María Teresa de Borbón y Vallabriga, un personaje que descubrió de manera casual y cuya trayectoria le permitió profundizar en una figura histórica alejada de la imagen tradicional con la que ha sido presentada.