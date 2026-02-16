La presencia de menores en espectáculos taurinos, a debate este jueves en el pleno de las Cortes de C-LM

Reunión de la Junta de Portavoces de las Cortes C-LM. - TOL2/CORTES

TOLEDO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El dictamen de la Comisión de Economía y Presupuestos sobre la Cuenta General de la Junta de 2022 y la ratificación del Convento de Transportes con la Comunidad de Madrid serán tratados este jueves en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, con un orden del día que ha incluido también debates a propuesta de los grupos parlamentarios sobre servicios sanitarios, Pacto Verde Europeo, energía nuclear y presencia de menores en espectáculos taurinos.

La Junta de Portavoces y la Mesa del Parlamento Autonómico han fijado este lunes el orden del día y han convocado sesión ordinaria para el jueves a las 10.00 horas en el Convento de San Gil de Toledo con siete puntos.

Según informa el Parlamento regional, el primero de los puntos consiste en la ratificación en el Parlamento del convenio firmado entre los gobiernos de la Comunidad de Madrid y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la renovación de la utilización de los títulos de abono transportes del consorcio regional de transportes de Madrid en los desplazamientos entre ambas comunidades autónomas en el periodo 2026-2029.

Además, el pleno debatirá y votará el dictamen elevado por la Comisión de Economía y Presupuestos del 20 de enero sobre la Cuenta General de la Región correspondiente al ejercicio 2022, aprobado tras la comparecencia del presidente de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, Fernando Andújar.

A continuación, el pleno tiene previsto abordar cuatro debates generales, entre ellos uno que fue levantado en la úlñtima sesión por error técnico y que se ha introducido de nuevo, relativo a los servicios sanitarios y que acumula una interpelación del Grupo Popular y un debate general sobre el mismo asunto del Grupo Socialista.

La Cámara Regional abordará también tres debates generales sobre el Pacto Verde Europeo, que acumula en este caso una proposición no de ley (PNL) de Vox y otra iniciativa del mismo asunto del PSOE; otro sobre energía nuclear en la región, que aúna una PNL de PP y una propuesta de debate del asunto del PSOE; y un último sobre la entrada de menores en espectáculos taurinos, que acumula dos iniciativas del mismo asunto de los grupos Popular y Socialista.

Ya en el bloque de control al Gobierno, la oposición formulará tres preguntas orales del PP sobre empleo joven y carretera de Illana en la provincia de Guadalajara y de Vox sobre cribado de cáncer de mama.