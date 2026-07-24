Presidenta de ADEL pide agilizar las ayudas para evitar que el incendio de La Mierla frene el desarrollo de la comarca

Terreno quemado por el incendio forestal en La Mierla. - Juanma Jiménez - Europa Press

GUADALAJARA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo de Acción Local ADEL Sierra Norte y alcaldesa de Sigüenza (Guadalajara), María Jesús Merino, ha asegurado que el incendio forestal originado en La Mierla no afectará a la candidatura del 'Paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza' a Patrimonio Mundial de la Unesco, al no haber alcanzado el ámbito territorial sobre el que se sustenta la propuesta, aunque ha reconocido que el fuego supone "un desastre", "un mazazo" y un duro golpe para la comarca.

En declaraciones a Europa Press, Merino ha explicado que el incendio no ha llegado al espacio que forma parte de la candidatura, por lo que los trabajos para lograr la declaración continuarán "en la misma línea".

En este sentido, ha precisado que el fuego se aproximó a localidades como Narros o La Miñosa, pero finalmente pudo ser contenido antes de afectar al denominado paisaje "dulce y salado". No obstante, ha admitido que la tragedia tendrá consecuencias indirectas para el conjunto de la comarca, especialmente por la pérdida del paisaje forestal y su posible repercusión sobre la actividad turística, uno de los principales motores económicos de la Sierra Norte.

Merino ha definido lo ocurrido como "un desastre" y "un mazazo" para un territorio que, según ha recordado, atravesaba una etapa de crecimiento, con nuevos proyectos empresariales, incorporación de jóvenes al sector primario y unas previsiones turísticas que rondaban el 95% de ocupación durante el verano, impulsadas también por el interés generado ante el próximo eclipse.

La presidenta de ADEL Sierra Norte ha señalado que el incendio ha truncado esa dinámica positiva y ha afectado especialmente a sectores como el turismo, la ganadería y la agricultura. En el caso de las explotaciones ganaderas, ha incidido en la pérdida de pastos, mientras que también ha lamentado el impacto sobre jóvenes agricultores y emprendedores que habían apostado por desarrollar su proyecto de vida en la comarca.

Pese a ello, ha hecho un llamamiento para que la Sierra Norte siga siendo destino de visitantes, al recordar que existen numerosos recursos naturales y patrimoniales que no han resultado afectados por el incendio.

AGILIDAD EN LAS AYUDAS

De cara a la recuperación, Merino ha reclamado que las ayudas anunciadas por las distintas administraciones lleguen "con rapidez" para evitar que el incendio provoque un retroceso en el proceso de revitalización del territorio y contribuya a agravar la despoblación.

En este contexto, ha defendido que ADEL Sierra Norte participe en la gestión de esos fondos, al considerar que, por su conocimiento directo del territorio y de su tejido económico, puede facilitar una distribución "más ágil" y adaptada a las necesidades reales de los afectados.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de avanzar hacia un modelo de financiación diferenciada para el medio rural, argumentando que estos territorios desempeñan una función esencial como "pulmones" de las ciudades y requieren recursos suficientes para reforzar tanto la prevención de incendios como las políticas de desarrollo rural.

SIN VÍCTIMAS PESE A LA VIRULENCIA

Respecto a la evolución del incendio, Merino ha destacado que la prioridad de los servicios de extinción fue proteger los núcleos de población ante un fuego de extraordinaria virulencia que llegó a amenazar directamente varios municipios.

Aunque ha reconocido la angustia vivida por alcaldes y vecinos durante los días más críticos, ha valorado la actuación del dispositivo de emergencias, subrayando que la estrategia permitió preservar los pueblos y evitar la pérdida de vidas humanas pese a la magnitud del incendio, que ha calcinado más de 32.000 hectáreas, según las primeras estimaciones.