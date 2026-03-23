La vicealcaldesa insiste en que un congreso en Vox es "positivo": "Yo no me voy a apartar" de Toledo

Archivo - La vicealcaldesa Inés Cañizares durante una atención a medios. - AYUNTAMIENTO - Archivo

TOLEDO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Municipal Vox y vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, ha insistido este lunes en que la celebración de un congreso extraordinario del partido es "positivo". "Yo no me voy a apartar del partido en el que me encuentro a gusto en cuanto a su manifiesto fundacional", ha señalado.

En declaraciones a los medios, Cañizares se ha pronunciado así después de que el portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, haya pedido a quienes han pedido este congreso extraordinario que den un paso al lado y "dejen de molestar".

Cañizares está entre los exdirigentes y críticos de Vox, como Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith, que han firmado un manifiesto exigiendo la celebración de este congreso abierto a todos los afiliados para debatir sobre la estrategia del proyecto político y los ámbitos de mejora en la organización.

Así, ha dicho que suscribe este manifiesto "al cien por cien" y ha añadido que es "muy positivo" el que se celebre ese congreso porque "va a ser algo que va a remover conciencias" y que, ha añadido, supone "renovar el partido sin perder su esencia y ampliarlo".

Asimismo, ha señalado que "respeta profundamente" las opiniones de otros cargos del partido a nivel regional como las del presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno. "A mí me gusta la libertad de expresión, que cada uno se pronuncie, se exprese y diga lo que siente".

"Yo creo que sí que es necesario --el congreso--, él lo ve de otra manera, lo respeto profundamente pero no pienso como él y por eso no vamos a discutir", ha dicho, al igual que con el presidente provincial de Vox, Daniel Arias, del que ha dicho que, aunque puedan tener posiciones distintas, su relación "es cordial".

Bajo su punto de vista, "de lo que se trata es de que estemos todos trabajando en la línea que lo estamos haciendo, y para eso nos han votado, para que hagamos cosas positivas por los toledanos y no para estar en discusiones que no sean útiles, independientemente de que pensemos de forma diferente respecto a cómo está funcionando nuestro partido".

"Creo que eso es lo que tiene que quedar un poco en la mente de todos. Y lo demás son cuestiones de la organización que se solucionarán de una manera o de otra y no tiene tampoco la mayor importancia", ha subrayado.

Con todo, ha dicho que aboga por hacer que Vox crezca y que sea más grande, "que sea un partido de gobierno y que precisamente no sea la muleta del PP. Es decir, que tenga identidad propia y que tenga la capacidad para acercar a muchas personas al partido para que más gente lo vote. Esa es la finalidad, no otra", ha concluido.