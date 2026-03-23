Iván Sánchez rechaza un congreso extraordinario en Vox y carga contra los críticos: "Que se lo pidan al PP"

Archivo - El portavoz del Vox, Iván Sánchez - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha rechazado un congreso extraordinario en la formación y ha cargado contra la "pantomima" que están haciendo algunos exdirigentes y críticos de Vox: "Que se lo pidan al PP".

La semana pasada varios exdirigentes y críticos de Vox, como Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith, exigían la celebración de un congreso abierto a todos los afiliados para debatir sobre la estrategia del proyecto político y los ámbitos de mejora en la organización.

Mediante un manifiesto, publicado en una web no oficial de Vox, y que también firmaba la actual vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, pedían convocar un congreso extraordinario "con plazos suficientes y reglas claras" que sirva para hacer "una revisión completa de la arquitectura interna del partido".

"No tengo conocimiento de qué gente o qué no gente quiere ese congreso", ha respondido Iván Sánchez al ser preguntado al respecto en la rueda de prensa ofrecida en el Parlamento. "Lo que no tengo ninguna duda es del liderazgo de Santiago Abascal. No tengo ninguna duda de su capacidad para liderar este proyecto y de que es la única persona que nos representa", ha dejado claro.

Según ha subrayado Iván Sánchez, "el que esté más cerca del Partido Popular y quiera congresos peperos, pues que se lo diga a su presidente del PP y que hagan un congreso ellos". "A nosotros que nos dejen tranquilos, que vamos muy bien", ha apostillado.

Sobre el hecho de que Inés Cañizares haya firmado ese manifiesto, Sánchez ha dicho que "cada uno es libre de expresar lo que estime". No obstante, ha insistido en que desde el grupo parlamentario no tienen "ninguna duda del liderazgo de Santiago Abascal" y, por supuesto, "estamos totalmente en contra de esa pantomima que están haciendo de pedir ahora un congreso". "Que se lo pidan al PP".

"Cuando una persona se marcha o deja de ser útil o deja de hacer sus servicios en el partido, pues ya está, pues hasta luego", ha arremetido contra los exdirigentes de Vox que han pedido este congreso, a quienes les ha pedido de den un paso al lado y "dejen de molestar".