Presidenta del Grupo Municipal Vox Toledo no ve mal un congreso del partido: "No se trata de cortar la cabeza a nadie"

La presidenta del Grupo Municipal Vox y vicealcaldesa de Toledo - EUROPA PRESS

TOLEDO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Municipal Vox y vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, ha afirmado este martes que no vería mal la celebración de un congreso ordinario o extraordinario del partido a nivel nacional. "No se trata de mover la silla ni de cortar la cabeza a nadie", ha añadido.

A preguntas de los medios en el transcurso de un desayuno informativo ofrecido por el Grupo Municipal Vox, Cañizares ha dicho que el propio Santiago Abascal, cuando se fue del PP, "era lo que pedía" por lo que ha esperado que, como presidente de Vox, "esté conforme" con ello.

"Nadie pretende cuestionar el liderazgo de Santiago Abascal pero lo que si se percibe es que hay personas preparadas, con talento y ganas de trabajar que están en el proyecto", ha indicado, para agregar que "está bien" celebrar este tipo de congresos para ver otro tipo de ideas y de visiones.

Por ello, no ha visto "nada negativo" hacer un congreso extraordinario para ver si Vox está siendo fiel a su manifiesto fundacional y dar soluciones a cuestiones que no están presentes en el mismo. "Nos tenemos que ir actualizando y evolucionando en función de lo que la sociedad está demandando", ha indicado.

Así, la presidenta del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Toledo ha insistido en que no se trata de "destruir a nadie" sino de "hacer más grande este proyecto" y que "cuantas más personas puedan aportar mejor".

También ha sido preguntada por si estaría a favor de la creación de un nuevo partido con los críticos con la dirección de Vox, para señalar que "no le ve ningún sentido", porque cuando se habla de críticos se refiere a cómo se está organizando el partido y no a una cuestión ideológica.

"Ahí, a todos los que se les llaman críticos están de cuerdo en el manifiesto fundacional de Vox", ha manifestado, para agregar que el "espíritu es constructivo" para mejorar la organización y que Vox tenga "una escalada mayor y aglutine más personas".

CANDIDATA DE NUEVO

También ha sido preguntada por si volverá a ser candidata a la Alcaldía por parte de Vox para dejar claro que el Grupo Municipal lo conforman los cuatro ediles del partido. "Aquí vamos en bloque y no hemos hablado de temas electorales. Queda mucho, hay que vivir el presente y gestionar sin pensar en lo que pueda pasar el día de mañana".

Sí que ha dicho que ni ella ni el resto de ediles de Vox han recibido ofertas de otros partidos, ni individual ni de grupo, para abandonar su formación actual; a lo que ha unido, respecto a su futuro dentro de su propia formación política, que le gustaría acabar los proyectos que ha iniciado y seguir haciendo cosas por Toledo.

"Pero la decisión no depende de nosotros", ha apuntado, para recordar que fue la misma dirección del partido a nivel nacional --Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros-- quienes hace tres años le encomendaron hacer una candidatura. "Esas fueron las directrices y no sé si ahora serán las mismas", ha añadido.

Finalmente, ha señalado que tampoco baraja llevar a cabo una candidatura independiente. "Eso no tiene ningún sentido, nuestra disposición es estar donde estamos y lo que venga después ya veremos", ha concluido.