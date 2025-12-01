El presidente de Cámara de Comercio reivindica el dinamismo empresarial de Albacete y su creciente capacidad exportadora

Acto de entrega del IX Premio Pyme del año de la provincia de Albacete. - CÁMARA DE COMERCIO

ALBACETE 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Albacete, Juan Martínez Moraga, ha puesto en valor el dinamismo empresarial de la provincia y su creciente capacidad exportadora, subrayando que "Albacete es mucho más que agricultura".

"Somos aeronáutica, somos logística, somos tecnología, somos industria aplicada", ha defendido en la entrega del IX Premio Pyme del año de la provincia, donde ha destacado también el esfuerzo de empresas y cámaras para abrir mercados exteriores a los productos provinciales, a través de misiones comerciales y asesoramiento en internacionalización y digitalización.

Se ha referido a que, en el primer trimestre del año, la provincia alcanzó exportaciones por importe de 933 millones de euros, con un incremento de unos siete puntos respecto a 2024, similar al de la región.

Martínez, que recordaba el apoyo que la Cámara de Comercio de Albacete presta a las empresas para exportar, ha advertido de que en un mercado global, exportar ya no es una opción, "es una obligación competitiva".

"Las cifras de 2025 nos invitan a un optimismo cauto", ha indicado, reiterando que, en los primeros nueve meses del año las exportaciones a nivel nacional han crecido un tres por ciento, menos que en 2024.

"Pero es un dato positivo. En Castilla-La Mancha batimos récord. Vamos a superar entre el cinco y el siete por ciento a finales de año, con el sector agroalimentario y el químico a la cabeza. Y Albacete brilla con luz propia, con un crecimiento cercano al 7%, gracias al empuje de nuestro vino, queso, maquinaria y el sector aeronáutico", ha zanjado, según informa la Cámara.

El presidente de la institución cameral albaceteña ha hecho estas declaraciones en la entrega del IX Premio Pyme del año de la provincia de Albacete, que impulsa con el Banco Santander, en colaboración con La Tribuna de Albacete, y que este año ha recaído en la empresa Pripimar S.L., además de entregar diferentes accésits: a la Pyme Sostenible para Miguelitos Ruiz; a la Formación y el Empleo, a Saiz y Galdón; a la Internacionalización para Softpiel; y a la Innovación y Digitalización a Proteos Biotech.

Al acto también ha asistido la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha asegurado que el presupuesto dirigido a apoyar la competitividad y el crecimiento de las pymes de Castilla-La Mancha crecerá más de un 18 por ciento el año próximo, tal y como recoge el proyecto de Presupuestos del Gobierno regional para el año 2026, hasta alcanzar los 71,2 millones de euros.

Franco, informa el Ejecutivo regional, ha dicho que dichas cuentas recogen importantes novedades en forma de nuevos programas con los que apoyar la consolidación de las pymes regionales.

Estos nuevos programas son, por un lado, 'Bono Crecimiento Pyme', "con el que vamos a destinar nueve millones de euros a apoyar el crecimiento y la consolidación de pymes de la región, aumentando su tamaño y su fortaleza", ha señalado, añadiendo también el programa 'Nacimiento de Pymes Industriales', "para impulsar la creación y el crecimiento de pymes en el sector industrial, apoyando también su incorporación a las cadenas de valor de un sector esencial en el desarrollo económico y social de Castilla-La Mancha y también de la provincia de Albacete".

ALBACETE, PROVINCIA PYME

También ha estado presente el presidente de la Diputación, Santi Cabañero, que ha felicitado a las empresas galardonadas, celebrando ese papel referente que el tejido encarna en cuestiones clave como la sostenibilidad, la formación, la internacionalización, la innovación y la trayectoria empresarial.

"Albacete es una provincia pyme, y no lo decimos hoy porque estemos reconociéndolas, lo dicen los datos: el 90 y mucho por ciento de nuestra actividad económica está en manos de pequeñas y medianas empresas".

Cabañero ha garantizado colaboración y compromiso permanente, asegurando que la Institución provincial seguirá "creando condiciones para que las pymes nazcan, crezcan y consoliden su actividad, escuchando a quienes generan empleo y caminando de la mano con ellos".

INGREDIENTES DE ÉXITO

Mientras, el alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha puesto en valor a las empresas albaceteñas, asegurando que "son el buque insignia y el motor de generación de empleo, riqueza y futuro gracias a la unidad empresarial que existe en Albacete"

Según ha señalado, los reconocidos por la Cámara de Comercio, junto al resto del tejido empresarial albaceteño, son "el buque insignia y el motor de generación de empleo, riqueza y futuro" gracias, en gran medida, a la unidad empresarial que hay.

Una unidad empresarial que, tal y como ha asegurado el alcalde, ha procurado una "unidad institucional para trabajar todos juntos, de la mano también de la iniciativa privada, en una alianza para ayudar a aquellos que generan riqueza, empleo, identidad y 'Marca Albacete' en la ciudad y en la provincia".

"Contamos con los ingredientes suficiente para tener éxito y gozar de unas buenas cifras de generación de empleo y empresas", asegurando que "son un estímulo fundamental para seguir trabajando unidos para ofrecer a la sociedad un elevado estándar de calidad", ha concluido, según ha informado el Consistorio.