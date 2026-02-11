El presidente de la Diputación de Cuenca defiende la política migratoria del Gobierno de España: "Necesitamos gente"

Archivo - El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana - DIPUTACIÓN DE CUENCA - Archivo

CUENCA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha defendido públicamente la política de inmigración del Gobierno de España, en referencia al proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras que residen en España. "Tenemos un problema de mano de obra en las zonas rurales", ha recordado el dirigente conquense, que ha agradecido al Ejecutivo estas medidas porque "frente a discursos que excluyen y que quieren expulsar, aquí necesitamos gente".

En su opinión, la repoblación no pasa solamente "por tener más hijos, porque no es suficiente" y por eso cree que hacen falta "medidas valientes cuando se ha instalado un discurso que pienso que la mayoría de nosotros no compartimos".

El presidente provincial ha aplaudido también las iniciativas impulsadas desde el Ejecutivo central en materia de reto demográfico y ha proclamado que "el crecimiento poblacional es ya una realidad y municipios de menos de 1.000 habitantes han crecido un 1,5% desde el año 2019".

"Es un camino que tendrá altibajos, pero la ruta está bien definida y, si seguimos así, esa cifra simbólica de los 200.000 habitantes seguirá subiendo", ha afirmado.

Martínez Chana ha hecho estas declaraciones tras la firma del convenio de colaboración con el Ministerio de Reto Demográfico para dar continuidad, durante cuatro años más, a los Centros de Innovación Territorial de la Provincia de Cuenca; un proyecto que, según el presidente provincial, "es un bebé, pero ya está dando pasos firmes".