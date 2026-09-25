El presidente del Gobierno visita el proyecto Noblejas Industrial, en Noblejas (Toledo)

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una visita al proyecto Noblejas Industrial, a 25 de septiembre de 2026, en Noblejas, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Eduardo Parra - Europa Press
TOLEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este viernes el proyecto Noblejas Industrial, en Noblejas (Toledo).
El jefe del Ejecutivo, acompañado por el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, ha hecho un recorrido por la fábrica de Monbake Berlys, ubicada en el complejo, según ha informado Presidencia del Gobierno por nota de prensa.
El proyecto Noblejas Industrial, impulsado por Dunas Capital Real Estate, es un gigantesco desarrollo industrial y logístico de 2,5 millones de metros cuadrados situado junto a las autovías A-3 y A-4, conectando de forma directa con los ejes Madrid-Andalucía y Lisboa-València.
Esta empresa fabrica, distribuye y comercializa productos de panadería, salado, bollería y pastelería, y tiene presencia en más de 30 países.
Posteriormente, el presidente del Gobierno ha conocido la Residencia de Mayores de Noblejas, que cuenta con medio centenar de plazas y un centro de día a disposición de los vecinos y vecinas de la localidad.
Pedro Sánchez ha concluido su visita a Noblejas en el Ayuntamiento, donde ha firmado en el libro de honor.