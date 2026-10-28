Presidente de Iryo envía sus condolencias a las familias y pide dejar paso a la investigación

Accidente de Urda - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

URDA (TOLEDO), 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de Iryo, Carlos Bertomeu, ha enviado un mensaje de pésame a las familias de las víctimas mortales y personas heridas en el accidente ferroviario ocurrido en la localidad de Urda, en la provincia de Toledo, donde el balance oficial apunta a 64 fallecidos.

En declaraciones a los medios desde el lugar del accidente, ha asegurado que está pasando un momento de "profundo duelo y dolor" por algo que "no debería de haber ocurrido nunca".

"Las causas se investigarán, estamos a disposición de las autoridades, pero es un sector regulado. Hay una comisión que estudia el accidente, y el primer fin de la investigación es saber qué ha pasado para que esto no vuelva a pasar, porque esto es sinceramente terrible. Lo siento infinito", ha dicho.

Tras ese mensaje de condolencias, ha querido poner a disposición "todos los medios de la compañía para ayudar a los familiares de los heridos y poner a disposición toda la logística que se necesita en estos momentos". Además, ha aprovechado para agradecer la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.