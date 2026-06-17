El presidente de la patronal de C-LM pide disculpas tras llamar "memos" a quienes se cogen la baja por salud mental

Archivo - El presidente de Cecam, Ángel Nicolás, durante el VI Encuentro del Comercio de CEOE-C4, en el Auditorio El Greco, a 29 de abril de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). El evento se realiza bajo el lema 'El comercio responde y el objeti - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

TOLEDO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Castilla-La Mancha y su presidente, Ángel Nicolás, han emitido un comunicado de disculpas un día después de llamar "memos" a aquellos que tienen que recurrir a pedir la baja laboral por problemas de salud mental en situaciones como una ruptura sentimental.

Asegura el comunicado, recogido por Europa Press, que "más allá de la forma en la que se trasladó el mensaje, el objetivo de su intervención era poner el foco en la creciente preocupación que genera el aumento descontrolado del absentismo y sus consecuencias para la actividad empresarial, y la falta de adopción de medidas dirigidas a paliar una situación que además tiene un muy importante coste en todos los órdenes para las empresas".

"En ningún caso Cecam, así como su presidente, ponen en duda la existencia de los problemas de salud mental que afectan a la sociedad, siendo una cuestión que requiere de la máxima atención por parte de los servicios públicos y de la respuesta colectiva del conjunto de la sociedad, al mismo tiempo que pide disculpas a todas aquellas personas que se hayan podido sentir ofendidas por sus palabras", remata el comunicado.