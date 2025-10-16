Préstamos al 0% para pagar la entrada, 800 nuevas casas o más suelo, en las medidas de Page para vivienda en C-LM

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, comparece en las Cortes de Castilla-La Mancha abriendo el turno de intervenciones del Debate sobre el Estado de la Región. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sesión matutina del Debate sobre el Estado de la Región en Castilla-La Mancha ha servido como escenario para que el presidente autonómico, Emiliano García-Page, presente su guía de medidas a cuatro años incardinadas en el llamado 'Plan Acción Vivienda', una decena de estrategias que quieren estimular la oferta y apoyar la demanda.

Este plan plantea, en su primer punto, un total de 45 millones de euros para construir 800 viviendas, con ayudas de 700 euros por metro cuadrado hasta un máximo de 65.000 euros por vivienda. Un estímulo dirigido a familias con rentas medias o bajas y que encuentren dificultades para acceder a una vivienda digna por la subida de precios en zonas de fuerte presión.

Otra de las medidas estrella es el préstamo a tipo cero para la compra de primera vivienda de jóvenes menores de 36 años o familias con hijos. Podrán acceder a préstamos sin intereses de hasta el 20% de entrada --hasta un máximo de 48.000 euros-- de cara a poder obtener el cien por cien de la financiación. Los beneficiarios deberán llevar al menos dos años empadronados salvo que la compra de la vivienda sea en una zona de extrema despoblación.