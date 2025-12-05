El presunto asesino de una mujer en Torrijos pasará este viernes a disposición judicial

Vivienda donde ha ocurrido la muerte de una mujer en Torrijos. - EUROPA PRESS

TOLEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 45 años que asesino presuntamente a una mujer de 39 en Torrijos el pasado miércoles, será puesto a disposición judicial hoy mismo tras prestar declaración por videoconferencia, puesto que continúa ingresado en el hospital.

Así lo ha indicado a preguntas de los medios en una rueda de prensa la delegada del Gobierno, Milagros Tolón, que ha añadido que el supuesto autor de los hechos fue detenido oficialmente este jueves puesto que hasta entonces no estaba consciente.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 13.10 horas del pasado miércoles en una vivienda de la calle Cirilo Montero de la localidad toledana, donde esta mujer fue apuñalada en el abdomen y el presunto agresor fue trasladado en una UVI al Hospital General Universitario de Toledo presentando diversas heridas.

La víctima tenía dos hijos y una hija menores de edad, dos de los cuales presenciaron los hechos, tal y como ha apuntado la delegada del Gobierno, que ha calificado este hecho como "lamentable".