La previsión de "contener" a lo largo del día el incendio de Calzada de Calatrava es "favorable", según Junta

Incendio en Calzada de Calatrava - JCCM

CIUDAD REAL, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La previsión para poder "contener" y "estabilizar" a lo largo del día el incendio declarado este lunes en la pedanía de Huertezuelas, en Calzada de Calatrava (Ciudad Real), es "favorable" de acuerdo con la previsión meteorológica y los trabajos planificados para esta jornada, tal y como ha destacado la consejera de Desarrollo Sostenible Mercedes Gómez.

"Preveemos que con vientos favorables del sur y de escasa intensidad, de unos 7 kilómetros por hora, será posible, con el grado de humedad, además, que casi va a alcanzar el 60%, y con temperaturas máximas que van a llegar a 28 grados, la previsión es favorable para que podamos contener a lo largo del día de hoy este incendio".

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, Gómez ha querido "ser prudente" y ha explicado que aunque se está "trabajando de forma muy intensa", se depende "mucho" de la climatología.

Ha recordado que el fuego se declaró este lunes sobre las 14.36 horas, y tuvo su origen en el hotel Montón de Trigo. Tanto desde el Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha como por parte de Guardia Civil se están ya investigando las causas que, en cualquier caso, "están alrededor de este hotel".

La consejera ha explicado que a las 17.30 horas se declaró el Nivel 1 debido a la afección por humo a la pedanía de Huertezuelas, de Calzada de Calatrava, y al corte de la carretera CRP-5041, que une las dos localidades.

El Nivel aumentó a 2 a las 18.17 horas, debido a los vientos dominantes que había en ese momento en la zona, y se confinó a la pedanía de Huertezuelas, cortándose también la CR-5043, "para facilitar fundamentalmente las labores de extinción y el acceso al incendio".

Los vecinos fueron finalmente desalojados y trasladados a Viso del Marqués, donde han pasado la noche, aunque ya esta mañana han podido volver a sus casas. También se ha abierto la CR-5043, aunque continúa cortada la CRP-5041.

Durante la noche se ha estado trabajando "de forma intensa en la zona, no solo refrescando, sino también conteniendo el incendio a través de maquinaria pesada" y con trabajos a mano del personal del Infocam. En estos momentos, ha confirmado, son 390 las hectáreas afectadas.

Además, la consejera de Desarrollo Sostenible ha explicado que durante la jornada de ayer dos bomberos forestales brigadistas tuvieron que ser atendidos por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), in situ en el Puesto de Mando Avanzado por golpe de calor, aunque "están perfectamente y no han tenido ninguna consecuencia.

En el incendio, hasta ahora, han participado 259 personas, 61 medios --entre aéreos y terrestres--, que continúan ahora en el lugar, donde actualmente hay unas 70 personas trabajando "de forma intensa para contener fundamentalmente el flanco que en estos momentos sigue con llama".