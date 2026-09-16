El primer encierro de Guadalajara, limpio y rápido, duró 2,29 y dejó la plaza al 50%

Encierros en Guadalajara. - CMMEDIA

GUADALAJARA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer encierro de las Ferias y Fiestas de Guadalajara 2026 ha transcurrido este miércoles con rapidez, emoción y sin incidencias sanitarias, después de que la manada completara el recorrido en 2 minutos y 29 segundos y ningún corredor precisara atención médica, pese a registrarse varias caídas durante la carrera.

Los toros han protagonizado una carrera dinámica por el casco histórico por segundo año consecutivo después del estreno del nuevo trazado en 2025.

El recorrido, que partió de las inmediaciones del Mercado de Abastos y atravesó la calle Mayor, Santo Domingo y Capitán Arenas antes de desembocar en el Coso de las Cruces, ha vuelto a ofrecer algunos de los momentos más vistosos del encierro.

La manada ha mantenido un buen ritmo durante buena parte del trayecto, aunque con algunos cambios en su composición.

Un toro colorado ha sufrido una caída después de pasar la iglesia de San Nicolás, pero ha conseguido reincorporarse al grupo.

Ya en la zona de Capitán Arenas, la manada se ha abierto en dos grupos, con un toro negro más rezagado en el tramo final, antes de completar la entrada en la plaza con normalidad.

También se han producido dos caídas de corredores en la zona del Jardinillo, aunque ninguno de ellos ha necesitado asistencia sanitaria.

El concejal de Seguridad, Chema Antón, ha calificado el festejo como un encierro "totalmente limpio y muy vistoso".

El dispositivo de seguridad ha contado con Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja y personal sanitario.

Las nuevas infraestructuras instaladas en el recorrido, entre ellas el sistema de gateras, han entrado en funcionamiento durante la carrera ante las caídas registradas.

De su lado, el concejal de Festejos y Asuntos Taurinos, Santiago López Pomeda, ha destacado la rapidez del encierro y ha señalado que la carrera supone la consolidación de la apuesta por el recorrido por el casco histórico, que este año afronta su segunda edición.

LA PLAZA, AL 50% PESE A LAS ENTRADAS AGOTADAS

El contrapunto de este primer encierro se ha producido en el Coso de las Cruces.

Pese a que las entradas gratuitas disponibles habían sido previamente repartidas y se había comunicado que estaban agotadas, la ocupación real de la plaza se ha situado en torno al 50% de su capacidad, según los datos facilitados por el Ayuntamiento.

El sistema de acceso establece el reparto de las localidades entre las peñas y el público empadronado.

López Pomeda ha explicado que se trata del primer encierro y que se celebra en miércoles, al tiempo que ha reconocido que algunas de las personas que retiraron sus entradas finalmente no acudieron a la plaza.

El edil ha señalado que no se ha producido, sin embargo, ningún problema de acceso por falta de localidades y ha defendido que el objetivo prioritario del nuevo sistema era garantizar la seguridad.

Por su parte, la alcaldesa, Ana Guarinos, en TV Media ha pedido asimismo un ejercicio de responsabilidad a quienes retiren entradas y finalmente no vayan, para que las cedan a otras personas y puedan ser aprovechadas.

Los encierros de Guadalajara están declarados Fiesta de Interés Turístico Regional desde 2020 y el recorrido por el casco histórico se estrenó el pasado año.