Una de las primeras personas en acudir: "Hemos escuchado un buen golpe y hemos imaginado que era el tren"

Primer plano de uno de los trenes accidentados en Urda. - EUROPA PRESS

TOLEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una de las primeras personas en acudir al lugar del accidente de trenes de Urda (Toledo), Juan Manuel García Díaz, estaba trabajando de albañil en una finca cercana, y ha relatado cómo han escuchado "un buen golpe y una polvareda". "Nos hemos imaginado que era el tren porque estábamos al lado de la vía" y "algo así tan fuerte no podía ser otra cosa".

Tal y como ha relatado este miércoles a Europa Press, nada más llegar con sus compañeros a la zona se han encontrado el primer tren y han rajado las vallas "porque ya estaba saliendo la gente, rompiendo las ventanas".

Las personas de ese primer tren "no daban crédito, entre el shock que tenían...", ha indicado este trabajador, que ha señalado que se les veía "muy mal, muy nerviosos todos".

Juan Manuel, junto con sus compañeros, han ayudado a la gente que podía salir del tren por su propio pie y han llamado a emergencias, momento en el que ha empezado a llegar la Guardia Civil.

Este hombre, junto con sus compañeros, son de la localidad de Los Yébenes --término municipal del accidente-- pero se encontraban trabajando en una finca cercana al lugar del siniestro, hasta donde han acudido en cuanto han escuchado el golpe.