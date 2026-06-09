Prisión para el hombre que roció con líquido corrosivo a 4 personas en Alcázar por un delito de lesiones graves

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CIUDAD REAL 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La jueza de guardia ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre que presuntamente roció con líquido corrosivo en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) a otras cuatro personas el pasado domingo, que resultaron heridas, dos de ellas de gravedad.

Este hombre ha sido puesto a disposición judicial en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcázar de San Juan, plaza número 3 en funciones de guardia, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

Tras tomarle declaración, la jueza de guardia ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza. Se le imputa de manera provisional como presunto autor de delitos de lesiones graves.

Esta imputación que es provisional y que se concretará a lo largo de la investigación judicial.