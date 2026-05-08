La producción industrial baja un 4,9% en marzo en C-LM, frente a una subida del 2,1% a nivel nacional

Archivo - Los paneles solares de GFM ilustran cada vez más industrias de La Mancha. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha bajado un 4,9% interanual el pasado mes de marzo en Castilla-La Mancha, 7 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 2,1%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en nueve comunidades autónomas y cae en otras 8. Murcia (+11,7%), Castilla y León (+9,6%) y Andalucía (+7,1%) fueron las que anotaron las subidas más destacadas, mientras que en el lado opuesto se sitúan Extremadura, Asturias y Baleares con retrocesos de un 13,9%, 7,1% y un 5%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Castilla-La Mancha ha caído un 4,3%,, frente a una descenso del -0,7% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 0,9% con un incremento del 3,3% en el caso de los duraderos y un 0,7% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 15,3%;, los bienes intermedios anotaron un 4,4% más y los de la energía, un 28,5% menos.