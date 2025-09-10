La producción industrial cae un 0,7% en julio en Castilla-La Mancha

Archivo - Un operario trabajando en una fábrica de automóviles - Marta Vázquez Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID/TOLEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) bajó un 0,7% en Castilla-La Mancha en el mes de julio, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A nivel nacional, el IPI subió un 2,3% en julio en relación al mismo mes de 2024, tasa 2,2 puntos inferior a la de junio (+4,5%),

Con el avance nacional de julio, la producción industrial encadena dos meses de aumentos después de los descensos que registró en abril (-5,7%) y mayo (-1%).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial aumentó un 2,5% interanual el pasado mes de julio, tasa seis décimas superior a la de junio.

En términos mensuales (julio sobre junio) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial bajó un 0,5% tras haber registrado en los dos meses anteriores alzas del 0,8% (junio) y del 0,5% (mayo).

Por sectores, los bienes de consumo duradero presentaron el mayor avance mensual, del 1,3%, en tanto que los bienes de equipo registraron el único retroceso (-3,6%).

(Habrá ampliación)