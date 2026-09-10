La producción industrial sube un 0,7% en julio en C-LM y encadena cuatro meses consecutivos al alza

Archivo - Nave industrial en Castilla-La Mancha - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha aumentado un 0,7% interanual el pasado mes de julio en Castilla-La Mancha, 1,9 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 2,6%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Castilla - La Mancha y encadena cuatro meses de crecimiento.

El índice fue positivo en todas las comunidades autónomas con Murcia (+9,6%), Cantabria (+7,1%) y Baleares (+5,5%) con mayores incrementos, excepto en Canarias en donde cayó un 2,5%.

En lo que va de año la producción industrial en Castilla-La Mancha ha crecido un 1%, frente a un incremento del 1,3% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 0,3% con un descenso del 0,8%en el caso de los duraderos y un 0,4% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 12,2%;, los bienes intermedios anotaron un 7% menos y los de la energía, un 0,9% más.