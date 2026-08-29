Profesionales de Escuelas Infantiles piden financiación estable y la gratuidad de todo el primer ciclo en C-LM

Archivo - Escuela Infantil Canicas de Illescas. Foto de archivo. - AYUNTAMIENTO - Archivo

TOLEDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional de Escuelas Infantiles y Educación Infantil de 0 a 3 años de Castilla-La Mancha ha reclamado recuperar una financiación estable para las escuelas infantiles municipales y avanzar hacia la gratuidad de todo el primer ciclo.

A las puertas del inicio de un nuevo curso, la gratuidad del tramo 2-3 está ocupando buena parte de la actualidad educativa en Castilla-La Mancha. Para el curso 2026/2027, la Junta ha concedido 14,67 millones de euros destinados a financiar esta medida.

Aunque la asociación valora la gratuidad como un avance importante, ve necesario ir más allá: "la Educación Infantil no empieza a los dos años ni las necesidades de una escuela infantil terminan en un aula de 2-3", reivindica en nota de prensa.

Recuerda que, durante años, Castilla-La Mancha contó con líneas de financiación autonómica destinadas a colaborar con los ayuntamientos en los gastos de personal y mantenimiento de sus escuelas infantiles, pero el modelo actual, sin embargo, concentra el esfuerzo autonómico en financiar la gratuidad de las plazas de 2-3 años.

"La convocatoria para este curso estaba dotada con 20,23 millones de euros, mientras que la resolución finalmente concede 14,67 millones. Es decir, existe una diferencia de más de 5,5 millones de euros dentro de una línea destinada al primer ciclo de Educación Infantil", lamentan.

De ahí que desde la Asociación sostengan que existe margen para plantear una política "más ambiciosa: recuperar una financiación estable que ayude a los ayuntamientos a sostener sus escuelas infantiles, contribuya a sufragar sus gastos de personal y funcionamiento y permita avanzar progresivamente en la reducción del coste para las familias en 0-1 y 1-2 hasta alcanzar la gratuidad de todo el primer ciclo. Queremos financiar las escuelas, no solamente las plazas de dos años".

UNA FINANCIACIÓN QUE DEPENDE DEL NÚMERO DE NIÑOS

Explican estos profesionales que el actual sistema de financiación de la gratuidad del 2-3 está, además, supeditado al número de niños y niñas matriculados. La ayuda completa, de hasta 35.000 euros por aula y curso, se alcanza cuando el aula cuenta con 20 alumnos de 2-3 años -ratio actual cuya reducción venimos reclamando y que en estos momentos se encuentra también sobre la mesa en la propuesta que se está trabajando con el Ministerio de Educación-. Cuando el número de niños es menor, la cuantía se reduce proporcionalmente según los criterios establecidos en la convocatoria.

"Aquí encontramos otro de los grandes problemas del modelo, especialmente para el medio rural. Muchas escuelas infantiles de nuestros pueblos, sencillamente, no tienen 20 niños de 2-3 años porque tampoco tienen esa población infantil. Por tanto, difícilmente pueden alcanzar la financiación completa".

Sin embargo, detallan, los gastos necesarios para mantener abierta una escuela no disminuyen en la misma proporción que su alumnado. Haya 20 niños, haya 10 o haya 5, sigue siendo necesario mantener unas instalaciones, pagar suministros, limpieza y mantenimiento y, sobre todo, contar con las profesionales necesarias para que esa escuela pueda seguir funcionando.

"Por eso insistimos en que financiar plazas no es lo mismo que financiar escuelas. Un modelo que calcula la ayuda en función del número de niños matriculados puede contribuir a pagar la gratuidad de esas plazas, pero no garantiza por sí mismo la sostenibilidad de la escuela que las ofrece".

"Es en los municipios más pequeños, donde existen menos nacimientos y mantener servicios públicos resulta fundamental para fijar población y garantizar la igualdad de oportunidades, es donde este sistema puede resultar más insuficiente".

EL 0-3 Y EL MEDIO RURAL

Estos profesionales, que recuerdan que estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Plus, consideran necesario "ampliar la mirada". "Si queremos garantizar realmente el acceso al 0-3 y combatir las desigualdades territoriales, especialmente en el medio rural, no basta con hacer gratuita una plaza: hay que conseguir que la escuela que ofrece esa plaza pueda mantenerse abierta".

A modo de ejemplo, aseguran que el reciente caso de Quer (Guadalajara) debería servir para reflexionar. "Su Escuela Infantil Municipal Las Setitas no abrirá sus puertas este curso después de que varios procedimientos para adjudicar su gestión quedaran desiertos. Las familias podrán buscar alternativas fuera del municipio, pero Quer pierde su escuela infantil. La universalidad no consiste únicamente en que una plaza sea gratuita. Primero tiene que existir la plaza".

GRATUIDAD SÍ, PERO PARA TODO EL 0-3

Por todo ello, desde la Asociación Profesional de Escuelas Infantiles y Educación Infantil de 0 a 3 años de Castilla-La Mancha reclaman recuperar un modelo "estable" de financiación autonómica que contribuya al sostenimiento de las escuelas infantiles municipales y que no haga depender su viabilidad únicamente del número de niños matriculados.

Demandan una financiación que permita a los ayuntamientos mantener estos servicios, que proteja especialmente a las escuelas infantiles del medio rural y que permita avanzar progresivamente hacia la gratuidad de todo el primer ciclo.

"Porque 0-1 también es Educación Infantil. 1-2 también es Educación Infantil. Y 2-3 también es Educación Infantil. Queremos una Educación Infantil 0-3 pública, universal, gratuita y de calidad. La verdadera apuesta por el primer ciclo no consiste únicamente en anunciar plazas gratuitas. Consiste en garantizar escuelas", concluyen.