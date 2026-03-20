Profesionales del Hospital de Albacete desarrollan una técnica para facilitar el diagnóstico del síndrome de Satoyoshi - JCCM

ALBACETE 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, han participado en una investigación sobre el síndrome de Satoyoshi, una enfermedad rara multisistémica de probable etiología autoinmune. Esta enfermedad se caracteriza por espasmos musculares dolorosos, diarrea con malabsorción y alopecia.

El estudio propone una modificación de la técnica 'Western blot' como herramienta diagnóstica para identificar esta enfermedad rara, cuyo reconocimiento temprano es crucial para la supervivencia y calidad de vida de los pacientes, ha informado la Junta en nota de prensa.

Actualmente no existe una prueba de laboratorio para este síndrome y el diagnóstico se basa en síntomas clínicos. Este hecho puede dar lugar a que en algunos casos el diagnóstico sea erróneo o incluso a que pase desapercibido al tener solo algunos síntomas de esta enfermedad.

El correcto diagnóstico del síndrome de Satoyoshi es crucial para el paciente, puesto que la ausencia del tratamiento adecuado con inmunosupresores puede ser altamente incapacitante o incluso causar la muerte.

Según Carlos de Cabo, investigador de la Gerencia de Albacete, el objetivo es utilizar la detección de autoanticuerpos en suero sanguíneo como base para identificar pacientes con sospecha de esta enfermedad.

En su trabajo, publicado en la revista 'Diagnostics', Carlos de Cabo y el resto de autores describen cómo una modificación de la técnica de Biología Molecular 'Western blot' podría convertirse en una prueba de laboratorio útil para apoyar y facilitar el diagnóstico del síndrome de Satoyoshi.

El estudio demuestra la existencia de un patrón característico que podría actuar como marcador inmunológico, ofreciendo a los clínicos una herramienta complementaria que refuerce la sospecha diagnóstica y permita actuar de manera más temprana y eficaz.

Los investigadores subrayan que este avance representa una oportunidad para mejorar el manejo clínico del síndrome de Satoyoshi, ya que permitiría reducir el infradiagnóstico de la enfermedad, identificar casos con sintomatología incompleta e iniciar antes el tratamiento adecuado, mejorando los pronósticos de estos pacientes.

El equipo espera que esta línea de investigación continúe evolucionando hasta desarrollar pruebas automatizables y accesibles que puedan integrarse en la práctica clínica habitual.

El trabajo experimental se ha realizado en el laboratorio de la Unidad de Investigación en Neuropsicofarmacología de la Gerencia de Albacete, en colaboración con la Unidad Asociada Neurodeath de la UCLM.