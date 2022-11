Profesionales del hospital de Albacete llevan a cabo una misión urológica en Liberia, operando a 31 pacientes.

ALBACETE, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Profesionales de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete han llevado a cabo durante este mes de octubre una misión urológica en Monrovia, capital de Liberia, que ha permitido, en poco más de una semana, operar a 31 pacientes, siendo 42 los procedimientos realizados.

Se trata de los urólogos José Miguel Giménez Bachs y Antonio Salinas Sánchez, este último jefe del Servicio de Urología de Albacete, y la anestesista María Rosario Calero Calero.

Los tres, junto a la uróloga Laura Herráiz Raya, que se formó como especialista en Urología en Albacete, y la enfermera del Hospital Universitario La Fe de Valencia, María José Rodríguez Navarro, han formado el equipo de sanitarios españoles desplazado hasta el país africano gracias a la ONG 'Surg For All'.

Según ha informado el Gobierno regional, Liberia es uno de los países más pobres del mundo. Según el Índice de Desarrollo Humano que elabora Naciones Unidas, los liberianos están entre los habitantes que peor calidad de vida tienen del mundo.

Desde la guerra civil, el sistema sanitario está roto; sin infraestructuras adecuadas, sin medios técnicos y humanos, no hay especialistas. De hecho, en toda Liberia tan solo hay un urólogo y no está disponible para la sanidad pública.

Quien puede permitírselo económicamente viaja al extranjero y quien no ve como enfermedades que en los países avanzados son de sencilla solución, suponen años de dolor sin tratamiento en Liberia, incluso la muerte.

FORMAR AL PERSONAL LOCAL

En poco más de una semana, el equipo de profesionales ha llevado a cabo una misión de cooperación en el Hospital Católico 'San José' donde, además de acercar la cirugía a las personas sin recursos que lo necesitan, forman al personal local, enfermeros y médicos principalmente, para mejorar la asistencia que ofrecen.

De hecho, uno de los objetivos de 'Surg For All' cuando inició su cooperación con el Hospital 'San José' --esta es la tercera misión y ya se han programado dos más para el próximo año-- era crear un Servicio de Urología permanente que permita definir los pacientes que necesitan una intervención fuera del alcance de sus posibilidades actuales y que el equipo que se desplaza en las misiones los pueda solucionar 'in situ', al tiempo que forma a los sanitarios locales del hospital.

La misión encabezada por los profesionales de Albacete ha permitido, en poco más de una semana, operar a 31 pacientes, siendo 42 los procedimientos realizados.

"Hemos operado, sobre todo, patología prostática, tanto hiperplasia benigna como cáncer de próstata, muy prevalente entre los liberianos; patolología uretral y otras patologías concomitantes", ha indicado el organizador de esta misión, el doctor Giménez Bachs.

Además del ritmo de intervenciones, la visita de los profesionales de Albacete ha permitido mejorar los conocimientos de los locales en materia de anestesia.

En el continente africano es habitual que esta área sea ejercida por enfermeros con una formación específica, pero muy alejada de los conocimientos de un especialista en Anestesiología y Reanimación.

La anestesista María Rosario Calero ha enseñado a los enfermeros anestesistas del hospital a utilizar material menos invasivo, sobre todo en la anestesia raquídea, que permite reducir los riesgos.

EXPERIENCIA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La mayor parte de los integrantes del equipo de esta misión urológica a Monrovia cuenta con una dilatada experiencia en cooperación internacional.

De hecho, el doctor Giménez Bachs estuvo en el país africano el año pasado en la primera misión y por ello se le confió desde la ONG la organización de este tercer viaje.

Tanto él como el doctor Salinas Sánchez han participado desde hace años en misiones en países en Centro y Sudamérica como Nicaragua, Honduras, Bolivia y Guatemala.

La doctora Calero ha cooperado en Burkina de anestesista con oftalmólogos y la enfermera María José Rodríguez ha desarrollado distintos proyectos en Liberia y Sierra Leona, entre otros lugares.

Para la doctora Herráiz Raya ha sido su primera misión.