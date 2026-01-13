La profesora de la UCLM Graciela Gómez, nueva directora del Observatorio de Biodiversidad de Aeropuerto de Ciudad Real

Archivo - Vista general del aeropuerto de Ciudad Real. - Eusebio García del Castillo - Europa Press

CIUDAD REAL 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Sostenible ha nombrado directora de la Comisión del Observatorio de Biodiversidad del Aeropuerto de Ciudad Real a la profesora de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) Graciela Gómez Nicola.

Según indica la resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en su edición de este martes, recogida por Europa Press, la declaración de impacto ambiental del aeropuerto, establecida en el 2006, contemplaba que la dirección del Observatorio de Biodiversidad debía realizarse propuesta conjunta con las organizaciones no gubernamentales ambientales alegantes en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y con más experiencia en avifauna.

Vista la propuesta de la Consejería de Desarrollo Sostenible y la conformidad de la mayoría de las ONGs ambientales alegantes en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del referido proyecto, se ha procedido a nombrar directora a Graciela Gómez Nicola.

El nombramiento tendrá una duración de cinco años.