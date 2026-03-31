El programa 'Conoce CLM' impulsará 284 viajes de entidades regionales por toda C-LM con una inversión de 300.000 euros

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco durante la presentación del proyecto de rehabilitación del Convento de Santo Domingo de Villanueva de los Infantes. - JCCM

CIUDAD REAL 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Conoce CLM' va a impulsar 284 viajes de asociaciones y entidades de Castilla-La Mancha por toda la región, con una inversión por parte del Gobierno regional de 300.000 euros. Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, avanzando la resolución provisional de este programa que se ha publicado este martes.

Además, ha señalado que el alargamiento de las estancias ha hecho que la región cierre los dos primeros meses de este año con el mayor volumen de pernoctaciones de turismo rural de toda la serie para el periodo entre enero y febrero, con un crecimiento del 5% sobre las cifras del año anterior, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

La consejera ha anunciado la resolución provisional del programa 'Conoce CLM', que va a apoyar 284 viajes de entidades y asociaciones por toda la región, para promover visitas turísticas por toda Castilla-La Mancha. "Impactamos directamente en la actividad turística en toda la región y también en la provincia de Ciudad Real, con 35 viajes, o en Villanueva de los Infantes, que recibirá a dos asociaciones dentro de este programa", ha señalado la consejera durante la presentación del proyecto de rehabilitación del Convento de Santo Domingo de la localidad infanteña, cuyos trabajos van a empezar a la vuelta de Semana Santa con un periodo de ejecución de 14 meses.

Durante su intervención, la consejera ha hecho referencia a los datos de turismo rural que se han publicado hoy por parte del INE, y que, aunque muestran un descenso en el número de viajeros alojados en este segmento en el mes de febrero con respecto al mismo mes del año anterior, es el cuarto mejor registro para un segundo mes del año en Castilla-La Mancha en términos generales. Entre enero y febrero, la región ha alcanzado el mayor número de pernoctaciones en turismo rural de toda la serie, "lo que significa que las personas que se hospedan en nuestras casas rurales se quedan más tiempo, y está creciendo la estancia media, que es otro de los desafíos que tenemos en el ámbito turístico".

Además, Patricia Franco ha recordado también que Castilla-La Mancha ha sido la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento de todo el país en pernoctaciones de turismo nacional a lo largo de 2025, con un incremento además de la estancia media del 10% que ha hecho que también se eleve el gasto derivado de los viajes de turistas nacionales a la región, con un gasto total de 1.728 millones de euros a lo largo del pasado año.