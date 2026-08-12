El Programa Estival de Educación Ambiental 2026 llega a 220 municipios de Castilla-La Mancha

Programa Estival de Educación Ambiental. - JCCM

TOLEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Sostenible, en colaboración con Ecoembes, está desarrollando una nueva edición del Programa Estival de Educación Ambiental 2026, "una iniciativa consolidada dentro de la Estrategia de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha, Horizonte 2030, que este año vuelve a recorrer la región con nuevas historias, personajes y actividades dirigidas al público familiar".

Así lo ha explicado la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro, indicando que el programa ha evolucionado desde 2012 incorporando diferentes formatos educativos y participativos, desde talleres y actividades de observación hasta representaciones teatrales y cuentacuentos interactivos, ha informado la Junta en nota de prensa.

"Su objetivo es promover entre la ciudadanía, especialmente entre niños y niñas, hábitos de prevención en la generación de residuos y de correcta separación de envases en origen, al tiempo que se abordan otros retos ambientales como la economía circular, la conservación de la biodiversidad o la lucha frente al cambio climático", ha enfatizado.

Esther Haro ha destacado que "la educación ambiental es una herramienta fundamental para impulsar una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad desde edades tempranas. A través de propuestas lúdicas y participativas logramos acercar conceptos como el reciclaje, la economía circular o la protección de la biodiversidad de una forma cercana y atractiva para las familias".

DOS TIPOS DE ACTUACIONES ADAPTADAS A LOS MUNICIPIOS

El programa se estructura en dos actuaciones paralelas adaptadas al tamaño de la población. Para los municipios de menos de 500 habitantes se está representando el cuentacuentos participativo 'El gran hotel PlumaPark', que narra la aventura de Catalina, una joven golondrina que, tras separarse de su bandada durante su primera migración, llega a un parque acuático abandonado habitado por aves que han dejado de migrar. La actividad tiene una duración aproximada de 45 minutos y está dirigida a grupos familiares con niños y niñas de entre 4 y 12 años.

Por su parte, en los municipios de entre 501 y 5.000 habitantes se desarrolla la representación teatral 'El observatorio fantástico de criaturas y mundos en alerta', un espectáculo lúdico y participativo de una hora de duración en el que diversas criaturas descubren que sus hábitats están cambiando y buscan soluciones junto al público.

El programa, que comenzó en el mes de julio y se prolongará hasta finales de agosto, prevé llegar a 220 municipios de Castilla-La Mancha, de los cuales 110 cuentan con menos de 500 habitantes y otros 110 tienen entre 501 y 5.000 habitantes.

Desde 2021, más de 45.000 personas han participado en alguna de las ediciones de esta iniciativa, "una cifra que pone de manifiesto su impacto en la sensibilización ambiental de la población", ha indicado Esther Haro.

En este sentido, ha subrayado que "el éxito de participación demuestra el interés creciente de nuestros municipios por desarrollar actividades que combinan ocio, cultura y educación ambiental. Que todas las plazas estén cubiertas e incluso exista lista de espera, confirma el valor de este programa y su contribución a extender la cultura de la sostenibilidad por todo el territorio regional".

Las solicitudes realizadas por los ayuntamientos han completado la totalidad de las plazas disponibles en ambas modalidades, generando además listas de reserva. Este elevado nivel de demanda consolida el Programa Estival de Educación Ambiental como una iniciativa de referencia en la región para promover hábitos responsables y fomentar la participación ciudadana en la protección del medio ambiente.

Más información en https://educacionambiental.castillalamancha.es/node/2487 y agenda de representaciones: https://educacionambiental.castillalamancha.es/eventos.