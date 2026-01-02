El programa infantil 'Naviguad' alcanza a 58 municipios de la provincia de Guadalajara

Naviguad 2026 arranca en la capital en una edición con solo actividades al aire libre. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Guadalajara ha inaugurado este viernes en la capital alcarreña una nueva edición del programa infantil 'Naviguad', que este año alcanza a un total de 58 municipios de la provincia y que, en el caso de la ciudad, se celebra del 2 al 4 de enero en el Complejo Príncipe Felipe, conocido como colegio San José, con actividades al aire libre y en horario ininterrumpido de 11 a 21 horas.

El presidente de la Diputación, José Luis Vega, ha sido el encargado de presentar el evento, destacando el carácter provincial del programa y su llegada "a 50 pequeños pueblos, seis cabeceras de comarca, Guadalajara capital y también Azuqueca de Henares", donde se desarrolla una edición paralela para dar servicio al Corredor del Henares.

Durante su intervención, Vega ha subrayado que, pese a las dificultades logísticas de esta edición, la institución provincial ha decidido mantener intacta la oferta de ocio.

"El volumen de actividades que se van a realizar en Naviguad Guadalajara capital es exactamente el mismo que en años anteriores", ha asegurado, explicando que todas ellas se han adaptado para desarrollarse en el exterior ante la imposibilidad de usar un recinto cubierto.

Según ha agregado, el polideportivo de la Diputación se encuentra en mal estado debido a las tormentas y no puede utilizarse, y la solicitud realizada al Ayuntamiento de Guadalajara para disponer de una instalación alternativa no obtuvo respuesta, algo que desde el Ayuntamiento de la capital no comparten.

"No hemos recibido contestación, pero la Diputación ha tirado para adelante porque queremos que los niños disfruten de todas estas actividades", ha afirmado Vega.

La programación incluye actividades juveniles, hinchables, pintacaras y demostraciones a cargo de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Bomberos del Consorcio Provincial, a quienes el presidente ha agradecido su implicación para acercar su labor a los más pequeños.

Vega ha invitado a las familias de la capital y de la provincia a participar en esta actividad de ocio, recomendando acudir bien abrigados debido a las bajas temperaturas propias de estas fechas.

"Los niños corretean y lo pasan bien; seguramente los padres serán los que pasen más frío", ha señalado con tono distendido.

El acto ha concluido con un mensaje dirigido especialmente a los más pequeños, animándoles a disfrutar de 'Naviguad' y recordándoles la cercanía de la llegada de los Reyes Magos, que pondrán el broche final a las celebraciones navideñas.