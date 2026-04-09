El programa 'Verano Joven 2026' de Castilla-La Mancha contará con más de 1.311 plazas - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Verano Joven 2026' de Castilla-La Mancha contará este año con más de 1.311 plazas de las que 1.216 son de ocio y tiempo libre, que podrás solicitarse desde este sábado, 11 de abril, hasta el próximo 23 de abril; y 95 de voluntariado, cuyo plazo de presentación de solicitudes ya está abierto.

Así lo han presentado en rueda de prensa este jueves el director general Juventud y Deportes, Carlos Yuste, junto al representante de la entidad de ocio Anímate, Miguel Ventas.

'Verano Joven' es una iniciativa que combina ocio, deporte, cultura y voluntariado, con el objetivo de fomentar "valores como la cooperación, la integración y la autonomía", además de garantizar "el acceso en igualdad de oportunidades, llegando especialmente a quienes residen en municipios pequeños o cuentan con menos recursos económicos", ha explicado Yuste.

En esta ocasión, las plazas de ocio y tiempo libre crecen cerca de un 7,5%, pasando de 1.131 a 1.216, 875 de ellas se desarrollarán en instalaciones de Castilla-La Mancha y 341 fuera de la comunidad. En total, habrá más de 30 actividades durante los meses de julio y agosto, con la novedad de la recuperación del albergue de Las Lagunas de Ruidera, que ofertará dos activades.

"Se trata de una apuesta firme por el desarrollo integral de la juventud y por un verano enriquecedor que deje huella más allá de lo lúdico", ha aseverado el director general Juventud y Deportes, sumando actividades enmarcadas en la educación no formal, que trabajarán aspectos como "el liderazgo, el trabajo en equipo o la cooperación", ha concluido.

Concretamente, para el grupo de edad de 8 a 12 años se destinarán 420 plazas, con actividades en los campamentos de Riópar, en la provincia de Albacete; en Alcoba de los Montes y Puebla de Don Rodrigo, en la provincia de Ciudad Real; en el albergue de Palancares, en la provincia de Cuenca; en Condemios, en la provincia de Guadalajara y en Toledo, en el Piélago, así como en el albergue del San Servando, la "joya de la corona".

Para los mayores de 12 años, se ofertarán 455 plazas, distribuidas en 10 actividades dentro de la región, 4 de ellas compartidas con jóvenes de otras comunidades autónomas y 13 ubicadas en otras regiones como Galicia, Madrid, País Vasco, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y Cantabria.

BONIFICACIONES Y VOLUNTARIADO

Yuste ha informado también de que se mantendrá la medida de reducción de la cuota en un 50% para quienes reciben becas de comedor escolar o de libros de texto, reservando el 25% de las plazas a jóvenes empadronados en municipios de menos de 5.000 habitantes, con el propósito de "asegurar el acceso a estas actividades y campos de voluntariado a todas las familias, todos los jóvenes, vivan donde vivan y tengan los recursos económicos que tengan", ha indicado.

En cuanto al programa de voluntariado juvenil, este constará de 5 campos, cuatro de ellos en la provincia de Toledo y uno en Guadalajara, con un total de 95 plazas. Además, se ofertarán 124 campos de voluntariado en otras comunidades autónomas y a nivel internacional los jóvenes podrán acceder a más de 200 campos en países como Alemania, Italia, Bélgica, Islandia, Serbia, Francia o Armenia.

De su lado, el representante de Anímate ha agradecido "el compromiso del Gobierno regional con la participación juvenil" y "con la movilidad y el intercambio cultural", promoviendo experiencias formativas de "gran valor social y personal, que luego serán recordadas por estos jóvenes con el paso del tiempo".

Asimismo, Ventas ha recordado que toda la información esta disponible en la web del portal joven de Castilla-La Mancha: www.juventud.castillalamancha.es.