La programación del Corpus 2026 convierte a Toledo en "un referente nacional de la música" con más de 50 artistas

Presentación de la programación del Corpus de Toledo. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 18 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Juventud y Festejos de Toledo, José Vicente García-Toledano, ha presentado oficialmente la programación musical y de juventud para el Corpus Christi 2026, junto a Marco Givica, director general de SYS Producciones y Curro García, coordinador regional de Los40 Castilla-La Mancha.

Toledo reunirá a más de 50 artistas entre el 29 de mayo y el domingo 7 de junio, lo que convertirá a la ciudad, "en un referente nacional de la música", ha señalado el concejal, con La Peraleda como epicentro de las fiestas. Un recinto, que este año también ha ampliado su capacidad y que podrá acoger a más de 21.000 personas y en el que también se ha mejorado la accesibilidad.

La programación arrancará el 29 de mayo con la tercera edición de HIT Corpus, que el año pasado llegó a reunir a más de 15.000 asistentes, que incorporará el tardeo desde las 18.00 horas, y que contará con la actuación de Ballesteros, Alvama Ice o Sofría Cristo.

El sábado 30 de mayo, se celebrará el Festival Rock Corpus, con la actuación gratuita de Mago de Oz, acompañados por ZENOBIA & DEBLER; y el domingo 31 de mayo, la programación continuará con el mejor humor con 'Mentes peligrosas' con Eva Hache, Ana Morgade, David Cepo y Alex Clavero, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Ya el miércoles 3 de junio llegará Los 40 Pop Corpus Toledo, con un "completo cartel gratuito" que traerá a la ciudad las actuaciones de Nil Moliner, Ruslana, Samurai o Enol entre otros. El jueves 4 de junio será el turno de la Orquesta Panorama que el año pasado llenó el recinto con un gran espectáculo, según ha recordado el concejal.

Ya el fin de semana, llegará uno de los conciertos más esperados del Corpus. El viernes 5 de junio, Dani Martín traerá hasta Toledo una de las giras más importantes del país, y el evento está muy cerca del sold out con más de 18.000 entradas vendidas. Un día después, el 6 de junio será el turno de Hijos de la Ruina, completando.

El sábado 6 de junio será el turno de Hijos de la Ruina, uno de los mayores fenómenos musicales del panorama urbano nacional y la programación musical de La Peraleda se cerrará el domingo 7 de junio con Radiolé Corpus, "una apuesta lanzada hace tres años por el Gobierno Municipal", ha recordado el concejal y que traerá las actuaciones de Raya Real, La Década Prodigiosa o Tamara entre otros.

Ademas, García- Toledano ha asegurado que "este año reforzamos la programación de la Plaza del Ayuntamiento" con las actuaciones de 'Mosquera Celtic Band', la Peña Flamenca El Quejío, Cómplices o Candela y Son y la recuperación de la orquesta de Zocodover el miércoles 3 de junio.

García-Toledano ha señalado que "es una programación, pensada para todos los públicos y para todos los gustos musicales, lo que nos permitirá vivir un Corpus histórico".

PRIMER "INTERPEÑAS WEEKEND": DEPORTE, CONVIVENCIA Y MÚSICA

El concejal de Juventud y Festejos, también ha destacado que el Concurso de Peñas se ha consolidado en las fiestas del Corpus, buscando "fomentar la participación activa y la implicación de los jóvenes en la Semana Grande de la ciudad", y que ya tiene una treintena de peñas inscritas.

Así, ha señalado que este año como novedad se celebrará el Interpeñas Weekend, que comenzará el 29 de mayo en La Peraleda con 'El Gran Reto', una competición inspirada en el Grand Prix que incluye pruebas físicas y de habilidad. Posteriormente tendrá lugar el concurso de camisetas y peñas y el sábado 30 de mayo se celebrará el Tardeo de la Peñas y el domingo, el fin de semana concluirá con un torneo mixto de fútbol 7 en la Escuela Central de Educación Física.

Además, el concejal ha recordado que las 8 carpas de La Peraleda contarán con programación propia y harán disfrutar a los asistentes. También ha avanzado que este año habrá dos atracciones más en la feria, que el domingo 31 de mayo celebrará el Día Sin Ruido y el martes 2 de junio, el Día del Niño con precios reducidos.

Por último, García-Toledano ha agradecido el trabajo de todos los servicios municipales para poner a punto el recinto ferial de La Peraleda, así como Policía Local, Protección Civil y empresas colaboradores implicadas en la organización y la seguridad de los eventos. "Hemos trabajado durante meses para ofrecer el que creemos sinceramente que será el mejor Corpus de la historia de Toledo. Unas fiestas que combinan tradición, modernidad, cultura, música y convivencia como nunca antes se había visto", ha concluido el concejal.