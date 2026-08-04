'El Progreso' de Villarrubia de los Ojos adelanta la vendimia con la cosecha de la Chardonnay y la Sauvignon Blanc

El Progreso de Villarrubia de los Ojos adelantó el inicio de la vendimia. - EL PROGRESO

CIUDAD REAL 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cooperativa 'El Progreso' de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), la más antigua de España y referente en Castilla-La Mancha, ha empezado a vendimiar, adelantando la campaña más de 8 días respecto a la pasada.

En nota de prensa, informa de que la madrugada del domingo 2 al lunes 3 de agosto se empezaron a recolectar las sus variedades más tempranas, como la Chardonnay y Sauvignon Blanc.

"El fruto está muy sano, con 13 grados y una acidez de 6, en estado óptimo para su cosecha, por lo que decidimos adelantar la vendimia más de una semana respecto al año pasado, sobre todo en la Chardonnay, estas primeras madrugadas de la actual semana, y con los blancos de maduración temprana como Sauvignon Blanc, Macabeos y Verdejos", explica Jesús Julián Casanova, presidente de 'El Progreso'.

A final de esta semana continuarán con las uvas tintas de maduración temprana, principalmente con la recogida del Tempranillo de secano y de la Garnacha.

'El Progreso' realizó la semana pasada varias prospecciones en el campo, calculando el viernes que el fruto estaba listo para su vendimia, cosecha total sobre la que no se atreven aún a realizar estimaciones pero creen que estará por debajo de la media, quizá en torno a los 70 millones de kilos, aunque es pronto aún para hacer cálculos más precisos. "Hay que ver cómo transcurre agosto", precisaba el presidente de la cooperativa.

"Casi con toda probabilidad este año comenzaremos a vendimiar la Airén, la de más cantidad en El Progreso, en agosto, en vez de septiembre, adelantándose, por tanto, también la generalización de la cosecha", ha avanzado Casanova.

El adelanto de vendimia ha pillado a esta cooperativa, castellanomanchega, una de las principales exportadoras de Europa con stock de vino similares a los del año pasado, aunque la salida de ventas fue más lenta este ejercicio.

Casanova, que preside también el grupo Vidasol de Castilla-La Mancha, espera que la próxima semana comiencen también la vendimia el resto de cooperativas del grupo, que integra la de Villarrubia de los Ojos junto a Los Pozos de Daimiel, y ÓleoVinícola Campo de Calatrava de Bolaños de Calatrava, cooperativas de la provincia ciudadrealeña; y la toledana Cristo del Prado, de Madridejos.

MALESTAR POR NEGAR ESTUDIOS SOBRE BENEFICIOS DEL CONSUMO MODERADO

Por otro lado, Jesús Julián Casanova ha mostrado el malestar que ha provocado en el sector vitivinícola regional que en el programa Comando DAG de TVE se hicieran afirmaciones el pasado mes de julio sobre el consumo de vino "en clave muy negativa, descartándose su consumo moderado".

"Se llegó a indicar incluso que no hay estudios sobre los beneficios del consumo moderado de vino, cuando eso no es cierto, y en los grandes estudios como PREDIMED, el beneficio de reducir la mortalidad hasta en un 33% se observa cuando el vino se acompaña de una alimentación sana (frutas, verduras, aceite de oliva), así como hay otros estudios de la Universidad de Navarra que también refrendan esto y sus beneficios para la salud cardiovascular, por su antioxidantes y polifenoles, así como en los estudios de la Fundación FIVIN".

"Sería deseable que, cuando hablen de este tema, contrasten y se informen mejor", ha reclamado.