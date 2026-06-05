Pronóstico reservado para el herido por arma de fuego durante un tiroteo en Puertollano

Comisaría de Puertollano. - POLICÍA NACIONAL

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 5 (EUROPA PRESS)

El hombre de 47 años herido por arma de fuego este viernes en el transcurso de un tiroteo en la barriada de Cañamares de Puertollano (Ciudad Real) ha sido intervenido en los quirófanos del Hospital de Puertollano y presenta pronóstico reservado, según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

Usuarios del centro sanitario han reportado que prosigue el operativo de seguridad ciudadana desplegado por la Policía Nacional en el Hospital Santa Bárbara.

El hombre resultaba herido por arma de fuego en el transcurso de un tiroteo y de una pelea tumultuaria en la que han intervenido numerosas personas en el cruce de las calles Sancho Panza y Dulcinea, en la barriada de Cañamares de Puertollano.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional, la persona herida ha tenido que ser trasladada al hospital por su propia familia.

La Policía Nacional ha establecido un operativo de seguridad ciudadana en toda la zona y ha abierto una investigación policial para el esclarecimiento de los hechos, identificación y detención de los implicados.

Según han informado a Europa Press fuentes del servicio de Atención a Urgencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha producido a las 14.53 horas, y al lugar se ha trasladado una UVI móvil. Estos efectivos han podido constatar que en el lugar había "muchas personas".

Vecinos de la barriada aseguran que en el transcurso de los hechos se han podido escuchar varias detonaciones de armas de fuego. También se han desplazado al lugar del suceso efectivos de Policía Local.